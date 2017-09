L’attractivité du Franc CFA rend service aux Africains, selon le président ivoirien Alassane Ouattara

Kinshasa, 1 er septembre 2017 (ACP).- Le président ivoirien, Alassane Ouattara a, au terme d’une rencontre de travail avec son homologue français, Emmanuel Macron, relevé que l’attractivité du Franc CFA « rend service aux Africains », a rapporté vendredi l’AIP.

Le président Ouattara a été reçu, jeudi, à l’Elysée, par son homologue français, Emmanuel Macron. Les deux personnalités ont traité des questions de coopération notamment en matière économique dont le Franc CFA au centre d’une polémique depuis quelques moments, surtout lorsqu’un des activistes des réseaux sociaux a mis le feu à un billet de 5000 FCFA pour traduire son opposition.

Pour les pourfendeurs de cette devise, arrimée l’Euro, constitue une relique de la colonisation par laquelle la France maintient en servitude ses anciennes colonies.

« La monnaie que nous avons en commun est une monnaie qui rend service aux Africains. Une monnaie qui circule dans les pays voisins alors qu’aucune autre ne circule chez nous. Ce qui veut dire que c’est une monnaie qui a une certaine attractivité », rétorque le chef de l’Etat ivoirien, par ailleurs président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA), une des zones monétaires utilisant le Franc CFA.

« J’ai tenu à souligner que notre zone monétaire est une zone solide et que c’est une zone qui a un taux de couverture de plus de 75% », a poursuivi M. Ouattara, se félicitant de cette bonne santé du Franc CFA et promettant que la zone continuera à être gérée avec rigueur, de sorte à ce qu’elle résiste aux chocs économiques mondiaux.

Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a souligné que, bien que cette monnaie offre une stabilité d’une zone monétaire, elle gagnerait à être modernisée.

« Nous partageons, je crois, une vision commune sur l’intérêt de la zone. Mais, je crois qu’il faut la moderniser, ouvrir une nouvelle voie avec beaucoup de pragmatisme et je crois que c’est ce sur quoi nous souhaitons nous engager ensemble », a-t-il déclaré sur cette question.

Créée officiellement en 1945, la zone Franc est un espace économique et monétaire qui comprend aujourd’hui 14 pays d’Afrique subsaharienne, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Tchad et les Comores. ACP/Fng/Mat/May