L’audience sur l’affaire Cheka et consorts reportée à une date ultérieure

Goma, 29 Août 2017 (ACP).- L’audience se rapportant à l’affaire Cheka Ntaberi et consorts contre le ministère public, prévue initialement fixée au 26 août dernier, a été reportée au 20 septembre prochain en territoire de Walikale, a appris l’ACP d’une source onusienne.

L’organe de la loi qui traite cette affaire, justifie ce report par des raisons d’ordres techniques. A cette prochaine audience, il serait question de poursuivre le dossier concernant les viols massifs perpétrés par ces ex-chefs des milices à Mpofi, kibua, Mubi et Luvungi fixé par le la Justice congolaise en 2011.

Dans ce dossier les incriminés (Cheka et consorts) sont poursuivis pour crimes contre l’humanité, viols massifs et recrutements d’enfants.

Cheka et ses hommes du groupe Nduma defense of Congo (NDC) sont accusés de viol d’au moins 400 civils sur l’axe Kibua-Mpofi, dans le territoire de Walikale, Province du Nord-Kivu, entre le 30 juillet et le 2 août 2010 et de recrutement d’environ 154 enfants, rappelle-t-on.ACP/Ywm/Mat/Wet