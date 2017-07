L’Australien Michael Matthews s’adjuge la 16ème étape du 104ème Tour de France cycliste

Kinshasa, 18 juillet 2017 (ACP) – Michael Matthews (Sunweb) s’est adjugé la 16ème étape du 104ème Tour de France cycliste, longue de 165km et courue entre Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère, rapporte L’Equipe.fr.

Le sprinteur australien a profité d’une journée parfaitement gérée par son équipe pour remporter sa deuxième victoire dans l’épreuve. Michael Matthews et l’équipe Sunweb ont vécu une journée de reprise du Tour de France parfaite. Difficile de demander mieux pour le sprinteur australien que de remporter une deuxième victoire d’étape sur l’épreuve – après son succès à Rodez – tout en revenant à 29 points de Marcel Kittel (Quick Step), rival et leader du classement du Maillot Vert. À l’issue d’une journée mouvementée mais collectivement maîtrisée à la perfection, Matthews a réussi à devancer Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) et John Degenkolb (Trek), dans une dernière ligne droite négociée à trois sprinteurs rescapés d’un peloton secoué par le vent en fin d’étape.

Le début d’étape, accidenté, a annihilé toute tentative d’échappée – qui aurait alors pu aller au bout – la faute à un seul homme : Marcel Kittel. L’Allemand, distancé dans la première ascension du jour, a offert à l’équipe Sunweb l’occasion rêvée de mener une chasse…par l’avant.

Selon la même source, le peloton, une fois revenu en plaine, a vécu une deuxième partie de course tout aussi mouvementée, comme prévu, en raison du vent violent. Les rafales ont mis la vigilance des équipes des favoris à rude épreuve. L’équipe Trek a tenté la première de créer une bordure, à trois. Un effort vite coupé par Alberto Contador, pas suivi. C’est sur une accélération brutale de l’équipe Sky et de Christopher Froome que le peloton s’est scindé en deux groupes. Fabio Aru (Astana) et Romain Bardet (AG2R) ont réussi à rester dans le coup, de justesse, au contraire de Dan Martin (Quick Step).

Piégé, l’Irlandais a lâché 51 secondes dans la mauvaise opération, et son équipe n’a pu que constater les gros dégâts subis à l’arrivée. Le recul de Martin au classement général (7e à 2’03 ») a ainsi profité à Mikel Landa (Sky, 5e à 1’17 ») et Simon Yates (Orica, 6e à +2’02 »). Le Top 10, marqué par le retour de Nairo Quintana (Movista, 10e à 6’16 ») et la disparition de Contador (11e), arrivé avec 1’33 » de retard, sera une nouvelle fois secoué dès mercredi avec le périlleux enchaînement Croix de Fer – Télégraphe – Galibier, qui marquera l’entrée de la course dans les Alpes. Il reste deux jours aux favoris pour s’expliquer avant le contre-la-montre de Marseille. ACP/Mat/Kgd