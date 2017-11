Kinshasa, 13 Nov. 2017 (ACP).- Le Dr Moss Shishi, médecin généraliste aux Cliniques universitaires de Kinshasa, a rapporté lundi au cours d’un entretien avec l’ACP que l’autisme handicape le développement normal de l’enfant et ses symptômes se manifestent avant l’âge de 3 ans.

Selon ce médecin, l’autisme vient du mot « autos » qui veut dire repli sur soi. Il est donc un trouble neuro-développemental qui dérange le développement normal de l’enfant dès la naissance jusqu’à l’âge adulte.

A en croire ce médecin, déjà à l’âge de 3 ans, l’enfant présente des troubles dans trois domaines de sa vie : l’interaction sociale (difficulté de s’intégrer dans la société), la communication (difficulté de communiquer ses pensées) et le comportement (restreint et stéréotypé).

Pour déclarer qu’un enfant est autiste, il faut qu’il y ait nécessairement association de deux symptômes en rapport avec la socialisation, la communication et le comportement. En ce qui concerne la socialisation, l’enfant autiste a du mal à entrer en contact avec les autres, a dit le docteur, ajoutant qu’il est souvent isolé et quand le concerné est en groupe, il provoque souvent des bagarres et ne supporte pas les lieux publics.

S’agissant de la communication, le langage de l’enfant autiste pose problème. Soit il ne parle pas, soit le langage arrive en retard ou encore il parle correctement mais avec difficulté de communiquer ses pensées.

Et du point de vue comportemental, c’est un enfant qui manifeste des attitudes anormales sortant de l’ordinaire. Il aime que son environnement demeure intact avec chaque chose à sa place comme d’habitude. Cette catégorie d’enfants est difficilement consolable et ne compatit pas avec son entourage.

Les causes de l’autisme

Jusqu’à présent, aucune cause avérée n’a été encore décelée, a fait savoir le Dr Shishi, ajoutant d’ailleurs que pour les maladies psychologiques, on parle généralement des troubles puisqu’elles n’ont pas d’origine exacte.

Néanmoins, concernant l’autisme, il y a des facteurs tels que la génétique et l’environnement qui entrent en jeu. Mais le plus incriminé est le facteur génétique parce que l’autisme est parmi les maladies les plus héritables, a indiqué le docteur. Il a noté que l’autisme est une maladie qui touche plus les enfants du sexe masculin sans justification et les raisons ne sont toujours pas connues.

S’agissant du traitement, le Dr Shishi a laissé entendre que jusque là, il n’y a qu’un traitement symptomatique en l’absence de tout traitement spécifique. Même s’il est possible de supprimer ces symptômes, les séquelles demeurent car la maladie relève de la génétique, a soutenu ce généraliste. ACP/FNG/YWM/Wet