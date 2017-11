L’auto prise en charge des jeunes pour la lutte contre le changement climatique au Kongo Central

Matadi, 08 Nov. 2017 (ACP).- Le président de la Synergie des jeunes pour l’unité et le développement du Kongo Central (SJUDKC), John Mavuzi Luyindu, a fait part, mardi à l’ACP en marge de la campagne de protection des forêts menée par Greenpeace, de l’engagement de cette plate-forme à œuvrer pour l’auto prise en charge, compte tenu de l’impact négatif du changement climatique sur la vie de l’homme et dans le souci de protéger les forêts de cette province et la vie économique du pays.

M. Mavuzi a indiqué que la SJUDKC a, dans ce cadre, adopté un programme de sensibilisation de la population par l’organisation des journées paysannes dans les villages et cités, pendant lesquelles les jeunes sont sensibilisés à l’impact négatif du changement climatique sur la vie de la population.

Il a annoncé la mise en place par sa plate-forme d’un programme d’organisation des journées paysannes et de la production des champs communautaires, avant de souligner son souhaiter d’utiliser une technique d’agroforesterie innovante qui associe la culture des produits vivriers avec celle des arbres à croissance rapide, notamment l’acacia et autres arbres fruitiers.

Cette approche, a-t-il relevé, permettra spécialement de préserver la fertilité des sols, d’offrir une plateforme à partir de laquelle une production durable de charbon de bois, de maïs et de manioc peut être extraite mais aussi lutter contre le changement climatique.

M. Mavuzi a réitéré son souhait de faire de la lutte contre le changement climatique le cheval de bataille de son organisation en vue de prévenir l'avenir de la jeunesse en particulier et du pays en général.