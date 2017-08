L’autonomisation : cheval de bataille pour la Commission nationale des femmes entrepreneures

Kinshasa, 02 Août 2017(ACP).- L’autonomisation est devenue un cheval de bataille et un outil de lutte contre la pauvreté économique pour la Commission nationale des femmes entrepreneures (CNFE/FEC), comme le recommandent depuis plus d’une dizaine d’années les Nations Unies, a indiqué mercredi à Kinshasa, sa 2ème vice présidente, Espérance Belau, au cours d’un entretien avec l’ACP.

C’est dans ce contexte, a expliqué Mme Belau, qu’évolue cette commission qui remplit trois missions, à savoir : l’encadrement des femmes membres de la FEC, la promotion de leurs activités et leur plaidoyer pour porter haut et fort leur voix.

La CNFE, a-t-elle fait savoir, dispense des formations en gestion des entreprises avec une connotation spécifique à l’entreprenariat féminin. «Il s’agit de doter nos membres de la capacité de combiner les rôles de jeune femme, d’épouse, de mère-femme de grand-mère entrepreneure», a dit Mme Belau, ajoutant que contrairement à ce que tout le monde pense, la réussite dans l’entreprenariat exige des capacités singulières et spécifiques.

La 2ème vice présidente de la CNFE/FEC, a révélé que sa structure organise plusieurs rencontres visant à connaitre leurs réalisations telles que les réunions avec d’éventuels partenaires et bailleurs de fonds, les activités foraines au cours desquelles sont présentés leurs produits, des conférences dans les institutions de formation secondaire ou universitaire et au profit non seulement de ses membres mais aussi d’autres associations des femmes.

Au sujet du plaidoyer, Mme Belau, a fait remarquer que cette structure de la FEC collecte des données sur les contraintes qui empêchent ses membres à bien évoluer dans leurs activités respectives, en les orientant vers l’organisme ou les personnes ressources, susceptibles de leur apporter des solutions ou des conseils.

Pour concrétiser ses missions, la CNFE est représentée sur toute l’étendue de la RDC par des présidentes provinciales qui travaillent sous la coordination de la présidente nationale, Eliane Munkeni, secondée par 4 vices- présidentes.

C'est en sa qualité de vice-présidente, en charge de l'agriculture, de la transformation, de projet et de la formation qu'elle a remis, lundi dernier à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (IFASIC), le prix de la CNFE/FEC à la lauréate de l'année académique 2016-2017, a conclu Mme Belau.