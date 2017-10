L’autonomisation de la femme, une vision commune aux ministères du Genre du Tanganyika et du Haut-Katanga

Lubumbashi, 11 Oct. 2017 (ACP).- L’autonomisation de la femme en vue de combattre la pauvreté est une vision commune des ministères provinciaux du Genre, femme, famille et enfant du Haut-Katanga et du Tanganyika, a déclaré mercredi à la presse la ministre provinciale du Genre, femme, famille, enfant, Affaires sociales et humanitaires du Tanganyika, Mme Virginie Nkulu Nemba, à l’issue d’un entretien avec son homologue du Haut Katanga à Lubumbashi.

Mme Virginie Nkulu a fait savoir que les deux provinces rencontrent les mêmes problèmes dans l’encadrement et l’accompagnement des enfants de la rue. Elle a encouragé et félicité sa collègue du Haut-Katanga, Mme Viviane Kapufi Mwansa, pour son expérience dans l’organisation de la foire de l’entreprenariat féminin qui vise la promotion des petits métiers et services offerts par les femmes du Haut-Katanga.

Pour elle, cet échange lui a permis de réfléchir sur des perspectives d’investissements des femmes du Tanganyika dans la pêche, la conservation et l’exportation des poissons du lac Tanganyika avec le soutien des coopératives de femmes.

Pour sa part, la ministre provinciale du Genre, femme, famille et enfant du Haut-Katanga, Mme Viviane Kapufi Mwansa, a envisagé l’organisation des échanges d’expériences en vue de promouvoir l’autonomisation financière des femmes du Haut-Katanga et du Tanganyika. ACP/Yhm/Fng/Bsg/May