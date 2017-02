L’édition 2017 des coupes interclubs de la CAF débutent vendredi

Kinshasa, 10 Fév. 2017 (ACP).- La 21ème Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) et la 13ème Coupe de la Confédération débutent vendredi avec le tour préliminaire aller.

L’édition 2017 s’annonce riche en bouleversements dans la mesure où c’est pour la première fois, cette année, que 16 équipes participeront à la phase de groupes. La Ligue des champions reprend ses droits, vendredi 10 février, avec deux matches au programme à l’occasion du premier tour préliminaire aller. Pour leur première participation à la compétition, les Algériens de la JS Saoura reçoivent les plus expérimentés Nigérians d’Enugu Rangers. Le FUS Rabat et V. Club jouent samedi 11 février, l’AC Léopards, Séwé Sport et le Stade Malien le dimanche 12 février. Les matchs retour sont prévus le week-end prochain.

Le TP Mazembe (RDC), USM Alger (Algérie), Al Ahly (Egypte), Zamalek (Egypte), WAC Casablanca (Maroc), ES Sahel (Tunisie), ES Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan) sont exemptés du tour préliminaire.

A l’instar de la Ligue des champions, la Coupe de la Confédération 2017 démarre vendredi par le premier tour préliminaire aller. Pour ses débuts sur la scène continentale, le FC Renaissance du Congo croise le fer avec le FC Akanda du Gabon, vendredi à Libreville, avant d’accorder son hospitalité au club gabonais une semaine plus tard à Kinshasa.

Ce premier écrémage se poursuivra tout samedi et dimanche.

SM Sanga Balende (RDC), Clube Recreativo (Angola), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Smouha (Ghana), Kaloum (Guinée), Djoliba (Mali), 11 Créateurs (Mali), Ahly Shandy (Soudan), Azam (Gabon), Club Africain (Tunisie), CS Sfaxien (Tunisie) et Zesco (Zambie) sont exemptés du tour préliminaire.

Le programme du tour préliminaire aller s’établit comme suit :

Ligue des champions

Vendredi 10 février

KCCA (Uganda) – Primeiro de Agosto (Angola)

JS Saoura (Algeria) – Enugu Rangers (Nigeria)

Samedi 11 février

RC Kadiogo (Burkina Faso) – Diables Noirs (Congo)

AS Real (Mali) – Rivers United (Nigeria)

AS Tanda (Cote d’Ivoire) – AS FAN (Niger)

US Goree (Senegal) – Horoya (Guinea)

FC Johansen (Sierra Leone) – FUS Rabat (Morocco)

CF Mounana (Gabon) – Vital’O (Burundi)

Zanaco (Zambia) – APR (Rwanda)

Zimamoto (Zanizibar) – Ferroviario da Beira (Mozambique)

Royal Leopards (Swaziland) – AS V. (RDC)

CNapS (Madagascar) – Township Rollers (Botswana)

Saint Louisienne (Reunion) – Bidvest Wits (South Africa)

Lioli (Lesotho) – Caps United (Zimbabwe)

Cote d’Or (Seychelles) – Saint George (Ethiopia)

Tusker (Kenya) – Port Louis (Mauritius)

Dimanche 12 février

Sony Ela Nguema (Equatorial Guinea) – El Merreikh (Sudan)

Wa All Stars (Ghana) – Ahly Tripoli (Libya)

Ngaya Club de Mde (Comoros) – Young Africans (Tanzania)

Barrack Young Controllers (Liberia) – Stade Malien (Mali)

Ports Authority (Gambia) – Sewe Sport (Cote d’Ivoire)

Coton Sport (Cameroon) – Atlabara (South Sudan)

AC Leopards (Congo) – UMS de Loum (Cameroon)

Coupe de la Confédération

Vendredi 10 février

APEJES FA DE MFOU – NGB-NIARY TALLY DE DAKAR

Al Salam Wau FC – Rayon Sports

AS Sonabel – SPORTING CLUB DE GAGNOA

Monrovia Club Breweries FC – Jeunesse Sportive de Kabylie

AKANDA FC – FC RENAISSANCE DU CONGO

El Hilal – ULINZI STARS FOOTBALL

Al Hilal Elobied – St. Michel United

Samedi 11 février 2017

Etoile du Congo – RACING DE MICOMISENG

ORAPA UNITED – Mbabane Swallows

Vipers Sports Club – Volcan Club de Moroni

AS Douanes – ITTIHAD RAIDI DE TANGER

Maghreb Association Sportive de Fès – Club Athlétique Renaissance Aiglons (CARA)

Platinium Stars FC No – União Desportiva do Songo

Dimanche 12 février 2017

KVZ – Le Messager de Ngozi FC

Elgeco Plus – Supersport United FC

BECHEM UNITED FC – Mouloudia Club D’Alger

Pamplemousses S.C – Ngezi Platinum Stars FC

FC Ifeanyi Ubah – El masry

Defence FC – YONG SPORTS ACADEMY DE BAMENDA (YOSA)

RSLAF FC – Wikki Tourists FC, Bauchi. ACP/FNG/Wet