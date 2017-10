L’éducation des jeunes, une préoccupation de l’ONG CLDM

Kinshasa, 05 oct. 2017 (ACP).- Le président de la Communauté locale de développement de la commune de Matete (CLDM), Kudia Félix, s’est dit préoccupé pour l’éduction des jeunes, au cours d’un entretien jeudi avec l’ACP.

Selon lui, les jeunes kinois ont perdu toute moralité en se livrant à l’ivrognerie et à la musique qui détruisent leurs mœurs. Ils ne contrôlent plus leur façon de vivre, a-t-il souligné, ajoutant que beaucoup de jeunes s’habillent indécemment, même en présence de leurs parents.

Félix Kudia a rappelé, à ce sujet, l’enquête menée par l’ONG CLDM dont les résultats démontrent que ce sont souvent des jeunes dont l’âge varie entre 18 et 35 ans qui s’adonnent à ces pratiques. «Notre ONG, se déploie pour rééduquer ces jeunes, en organisant des séances de sensibilisation et nous les incitons à faire preuve d’un esprit de créativité pour leur autonomisation, au lieu de gaspiller leur temps en écoutant la musique et en engageant des débats inutiles», a-t-il souligné. Créée en 2011, L’ONG CLDM s’occupe de l’éducation des jeunes, de la salubrité de la commune de Matete ainsi que de l’éducation sanitaire, politique et économique de la masse.

