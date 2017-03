L’égalité entre homme et femme au travail au centre d’un échange à la commune de Kalamu

Kinshasa, 18 mars 2017 (ACP).- Mme Nanette Konde, experte en genre, a échangé vendredi à Kinshasa avec les femmes, membres de la Congrégation catholique « Verbum Dei », au quartier Kauka dans la commune de Kalamu, sur « l’égalité entre l’homme et la femme dans le monde du travail, se décline notamment dans celle des chances, du traitement et de rémunération pour un travail de valeur égale ».

Au cours de cette soirée, Mme Konde a indiqué que l’équilibre entre le travail et la vie privée devient équitable tant pour les hommes que pour les femmes lorsqu’il y a égalité de participation à la prise de décisions à tous les niveaux, à l’accès aux emplois sûrs et non dangereux pour la santé ainsi qu’à la couverture sociale.

Elle a fait remarquer qu’étant donné que le travail de la femme est souvent désavantagé par rapport à celui de l’homme, la promotion de l’égalité entre ces derniers nécessite d’accorder une attention particulière aux besoins et aux aspirations de la femme.

Mme Konde a estimé que les filles comme les garçons devraient être libres de s’épanouir et de prendre des décisions suivant leurs propres aptitudes et intérêts, sans limitation imposée par des rôles rigides attribués à l’un ou à l’autre sexe.

Elle a enfin recommandé à ses paires de se lever afin de prendre conscience de la responsabilité qu’elles ont vis-à-vis de la société en vue d’atteindre la parité 50/50 d’ici 2030. ACP/ZNG/Wet