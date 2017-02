L’Egypte s’offre une finale de plus face au Burkina Faso à la CAN 2017

Kinshasa, 02 Fév. 2017 (ACP).- L’Egypte s’est offert une finale de plus (la 9ème) en battant le Burkina Faso aux tirs au but (4-3, 1-1 après prolongation), mercredi au Stade de l’Amitié à Libreville, au Gbon, en demi-finale de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football.

Personne n’aurait crié au scandale si les rôles avaient été renversés au coup de sifflet final. Dommage pour les Etalons ; Même au cours des tirs au but, ils avaient bien commencé avec un ballon d’Abdalla EL Saïd détourné sur son poteau par le jeune gardien Hervé Koffi. Alain Traoré réussissant sa tentative, les hommes de Paulo Duarte furent en tête jusqu’au quatrième tir, le gardien Koffi stoppé par son vis-à-vis. Pour la première fois les Egyptiens prenaient l’avantage à leur cinquième tentative, avantage décisif puisque Bertrand Traoré, le dernier buteur des Etalons échouait face à la main assurée d’Essam El Hadary.

Malgré sa domination, le Burkina Faso a été éliminé par l’Egypte aux tirs au but (1-1, 4-3 tab) ce mercredi à Libreville à l’occasion de la première demi-finale de la CAN 2017. Pour leur grand retour à la CAN après sept ans d’absence, les Pharaons retrouveront donc en finale, le dimanche 5 février au stade de l’Amitié à Libreville, le Ghana ou le Cameroun. Ils enchaînent une 5ème victoire consécutive en demi-finale et sortent les Etalons à ce stade de la compétition pour la 2ème fois après 1998…

Fort de 65% de possession du ballon au cours du premier acte, le vice-champion d’Afrique 2013 démarrait fort au retour des vestiaires. El Hadary devait notamment s’employer pour détourner le coup-franc de Bertrand Traoré avant d’avoir la main ferme sur un centre de Nakoulma. Gabr avait quant à lui de la chance d’échapper au carton malgré son intervention de la main devant Bancé. Pourtant, alors qu’ils semblaient de plus en plus acculés, les Pharaons allaient finir par réaliser le hold-up sur une superbe reprise de Mohamed Salah en pleine lucarne après une remise de Kahraba (66ème, 0-1).

Bancé répond à Salah

Mais les hommes de Paulo Duarte ne baissaient pas les bras et après un bon travail de Yago, Kaboré centrait pour le magnifique enchaînement contrôle de la poitrine-frappe de l’inévitable Bancé qui égalisait (73ème, 1-1). En raison notamment de l’erreur d’appréciation d’Ibrahim Salah, l’Egypte venait d’encaisser son premier but dans la compétition ! Grand bonhomme de ce match, El Hadary veillait encore au grain sur une tentative de Nakoulma, un coup-franc de Bancé puis une déviation soudaine de Diawara. De quoi conduire les siens jusqu’en prolongation.

Koffi échoue face au maître El Hadary

Durant ce temps supplémentaire, les Burkinabè restaient les plus dangereux mais le match s’ouvrait un peu à la faveur de l’excellente rentrée de Sobhi. Malgré leur volonté de marquer, les deux sélections ne pouvaient éviter l’épreuve des tirs au but. Les Etalons commençaient bien la séance fatidique puisque Koffi détournait la frappe d’El Said sur le poteau. Mais ils gâchaient ensuite leur avance puisqu’El Hadary repoussait le tir de son homologue avant de mettre en échec Bertrand Traoré et d’envoyer les siens en finale ! Cruel pour le Burkina Faso mais cette Egypte froide de réalisme sera une fois de plus difficile à aller chercher…

Essam El Hadary, gardien de l’Egypte, a été désigné l’homme du match par la CAF (Confédération africaine de football) pour avoir été décisif au cours cette demi-finale, détourné deux tirs au but et offert la qualification aux Pharaons.

Les réactions

Hector Cuper, sélectionneur de l’Egypte : « Dès le début de ce match on savait que cela n’allait pas être facile parce que le Burkina Faso est une équipe très rapide. Ils ont été meilleurs que nous, et ont eu plusieurs occasions qu’ils n’ont pas su concrétiser. On a éprouvé beaucoup de fatigue. Notre souhait était d’arriver aux tirs au but parce que tout peut se passer. Nous sommes très contents d’être en finale. Pour l’instant, on va faire en sorte de récupérer et chercher à savoir qui sera notre adversaire pour adopter notre stratégie en fonction de son identité.

J’ai bon espoir que cette 13ème finale va nous porter chance, même si à vrai dire je ne suis pas très chanceux en finale. C’est déjà une finale très spéciale pour moi. Notre objectif sera de gagner. J’espère qu’on aura l’occasion de célébrer (la victoire) avec l’ensemble du pays. »

Paulo Duarte, sélectionneur du Burkina Faso : « Quelqu’un ne veut pas que le Burkina Faso gagne, c’est la réalité », a pesté le technicien portugais devant la presse. Je veux féliciter quelqu’un qui nous a empêché de gagner sur le terrain. Je ne commente pas l’arbitrage mais je suis obligé de le dire. Tout le monde l’a vu en 1re mi-temps : un contre un, mon attaquant va dans la surface et le défenseur coupe la balle avec la main. (Sur une autre action) L’arbitre siffle la faute après 30 secondes et l’assistance de l’auxiliaire. Il ne donne pas de carton, ce n’est pas normal. »

Alain Traoré (Burkina Faso): « On méritait la finale. Ce soir, l’équipe qui jouait au ballon ne s’est pas qualifiée, les règles du football n’ont pas été respectées. On nous a toujours dit que l’équipe qui joue bien au ballon est l’équipe qui gagne. Or, l’Egypte n’a rien montré, ils se sont mis à 6 derrière pour essayer de nous contrer et d’aller aux tirs au but. » ACP/FNG/Kayu/Wet