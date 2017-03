L’élaboration d’un programme de renforcement des capacités évaluatives recommandée au Plan

Kinshasa, 01er Mars 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat au Plan, Jean Lucien Bussa a appelé les participants à l’atelier sur «l’évaluation des politiques publiques et des programmes de développement» à élaborer un programme de renforcement des capacités évaluatives, en vue d’améliorer l’atteinte des objectifs des politiques publiques contenues dans des programmes ou plans de développement.

M. Bussa a lancé cet appel mardi à l’ouverture des travaux de restitution de l’étude diagnostique sur les capacités nationales en matière d’évaluation des politiques publiques et des programmes de développement. Selon lui, cet atelier a pour objectif de faire un état des lieux des pratiques et des capacités évaluatives au niveau du ministère du Plan, des ministères sectoriels, des institutions et des structures nationales, en vue d’en améliorer le fonctionnement.

Le ministre d’Etat au Plan a fait savoir que la fonction évaluative constitue le gage de la bonne gouvernance pour les Etats, vis-à-vis de toutes les parties prenantes au développement au niveau tant national qu’international.

Elle constitue également le sens de la redevabilité vis-à-vis des bailleurs de fonds, en vue de démontrer l’usage efficient des ressources confiées aux Etats. L’évaluation, a-t-il dit, sert également de mesure extérieure de l’impact de la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies ou plans de développement pour les partenaires internationaux.

Néanmoins, a dit le ministre d’Etat, il y’a lieu de souligner que le système de suivi et évaluation des stratégies en RDC, a accusé depuis des années quelques dysfonctionnements au niveau des attentes. A cet effet, les échecs répétés des programmes ou des projets de développement, la performance des actions et des outils utilisés pour les évaluer ont fait l’objet d’une mise en cause.

A cet effet, a souligné le ministre d’Etat, le gouvernement a inscrit sa politique dans la logique d’une meilleure satisfaction des actions du développement dans le souci d’optimiser les résultats des programmes et les ressources allouées.

Aussi, a-t-il poursuivi, des actions ont-elles été identifiées pour améliorer les capacités des acteurs de développement en évaluation. L’étude diagnostic qui fait l’objet de ces assises a été placée au centre de cette démarche, a affirmé M. Bussa.

Cela étant, le ministère du Plan s’engage à prendre en compte des recommandations pertinentes de cette étude et à s’activer pour que le gouvernement soit à même de formuler un programme de renforcement des capacités en matière d’évaluation.

L’étude et évaluation, a dit M. Bussa, a pour finalité d’améliorer la culture de la gestion axée sur les résultats et celle d’évaluation. Selon lui, cette culture permettra de mesurer les progrès ou les reculs en vue d’opérer les réorientations ou changements qui s’imposent.

Ce programme constituera donc une réponse appropriée du ministère du Plan à la prise en compte des différentes évolutions constatées dans l’agenda international de développement. ACP/ZNG/JGD