L’élection présidentielle prévue samedi dans l’Ouest du Kenya reporté sine die

Kinshasa, 28 oct. 2017 (ACP).- Le scrutin prévu samedi dans quatre comtés de l’ouest du Kenya, où l‘élection présidentielle n’a pu avoir lieu jeudi en raison des violences, a été reporté sine die par la Commission électorale (IEBC), a rapporté l’AFP citant le président de l’IEBC.

En raison des menaces pesant sur le personnel électoral, l’IEBC a décidé de “reporter l‘élection qui devait avoir lieu samedi à une date qui sera annoncée dans les jours prochains”, a déclaré Wafula Chebukati.

“Quand il s’agit de notre personnel, quand leurs vies sont en danger, nous, en tant que commission, sommes profondément préoccupés”, a-t-il expliqué.

L’IEBC avait reporté à samedi le scrutin dans les comtés d’Homa Bay, Kisumu, Migori et Siaya, tous acquis à l’opposition, en raison des violences de jeudi. La plupart des bureaux de vote y étaient restés fermés, le matériel électoral n’ayant pu être acheminé et les agents électoraux craignant pour leur sécurité.

Le scrutin de jeudi était organisé après l’annulation le 1er septembre par la Cour suprême de l‘élection du 8 août, à l’issue de laquelle le président Uhuru Kenyatta avait été proclamé vainqueur avec 54,27 % des voix, contre 44,74 % à Raila Odinga

L’opposition avait boycotté le scrutin jeudi

L’opposition, qui avait déjà boycotté le scrutin de jeudi, avait auparavant appelé ses supporteurs à ne pas se déplacer samedi pour éviter de mettre leur vie en danger.

Depuis deux jours, au moins six personnes ont été tuées par balle et des dizaines blessées dans des bidonvilles de Nairobi et l’ouest du pays, selon des sources hospitalière et policière.

Au moins 46 personnes au total ont été tuées depuis le scrutin présidentiel du 8 août, annulé par la justice, la plupart dans la répression brutale des manifestations par la police. ACP/FNG/BSG/Wet