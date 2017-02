L’enseignement primaire et secondaire, clé de promotion de l’autonomie des filles

Kinshasa, 28 fév. 2017 (ACP).- l’achèvement de l’enseignement primaire et secondaire universel, notamment pour les filles, constitue un élément clé de promotion de l’autonomie et du pouvoir de décision des femmes, a estimé mardi à Kinshasa la présidente de l’Ong « Femme Accomplie », Mireille Idiamashi, au cours d’un entretien avec l’ACP, en marge de la célébration le 8 mars de la Journée internationale de la femme.

Selon Mireille Idiamashi, l’éducation peut accroitre le revenu par habitant, améliorer la productivité de la main d’œuvre et accélérer le développement et l’adoption des technologies.

« La jeune fille est une cible concernée dont l’éducation peut aider à réduire les inégalités des revenus, en élargissant l’accès des groupes marginalisés à un enseignement de qualité », a-t-elle dit.

La présidente de cette ONG a, par ailleurs, souligné que si toutes les femmes en âge de procréer avaient accès à la scolarité secondaire d’ici à 2030, cela réduirait le taux de mortalité infantile et maternelle en RDC, dans la mesure où la santé des enfants peut bénéficier d’effets au niveau communautaire.

A ce sujet, elle a noté que les systèmes éducatifs congolais ont besoin d’un financement accru et prévisible pour universaliser l’achèvement de l’enseignement primaire et secondaire, augmenter le nombre des enseignants qualifiés, compétents et motivés, capables de donner une éducation de qualité aux populations marginalisées afin de les préparer notamment à un impact du changement climatique.

Créée en 2005, « Femme Accomplie », une ONG qui milite pour les droits des femmes, en général et de la jeune fille, en particulier, organise diverses formations à l’intention des filles- mères et désœuvrées notamment en esthétique et en coupe couture et s’attèle à l’alphabétisation pour leur récupération sociale.ACP/FNG/Kgd