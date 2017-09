L’Entente urbaine de judo de Kisangani suspend les résultats du 2ème Challenge de judo

Kisangani, 08 septembre 2017 (ACP).- L’Entente urbaine de judo de Kisangani (EUJUKIS) a suspendu les résultats du 2ème Challenge JUDOKIS, organisé avec le concours de l’Alliance française de Kisangani, du 26 au 27 août 2017, en raison de troubles survenus en finale dans la salle Jean Finant au chef-lieu de la province de la Tshopo.

L’Alliance française de Kisangani, sponsor principal du challenge, a exprimé son indignation à la suite du comportement des judokas et leurs sympathisants, lesquels ont cassé et détruit une cinquantaine de chaises en plastique. L’atmosphère ayant prévalu dans la salle n’a pas permis de proclamer les résultats et de remettre les prix aux lauréats.

L’Alliance française de Kisangani et l’EUJUKIS s’étaient convenus en 2016 d’organiser annuellement le Challenge JUDOKIS en vue de développer cette discipline dans la ville. ACP/FNG/Mat/Kgd