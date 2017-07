L’entraîneur de Horoya reconnait la supériorité du TP Mazembe

Lubumbashi, 09 Juillet 2017 (ACP).- L’entraîneur de Horoya AC de la Guinée, Victor Zvunka a reconnu dans sa conférence de presse d’après match que le TP Mazembe était supérieur et mature dans ce duel entre les deux équipes, samedi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, pour le compte de la 6ème et dernière journée du groupe D des 8èmes de finale de la Coupe de la Confédération.

Il a attribué la défaite de son équipe à un manque d’expérience qui a caractérisé ses joueurs et d’efficacité devant des adversaires plus aguerris. Forts de leur expérience de grandes compétitions, les joueurs du TP Mazembe ont bien négocié le match en marquant le but de qualification au temps qu’il fallait, un temps décisif, soit à la 81ème minute.

Par contre, l’entraîneur Pamphile Mahayo du TP Mazembe a félicité ses joueurs qui arrivent ce dernier temps à relever la face dans les moments difficiles pour faire la différence, c’est-à-dire arracher la victoire dans les ultimes minutes. «Le remplacement de Trésor Mputu et de Rainford Kalaba fait partie d’un arrangement tactique dans le but de chercher la victoire avec une ossature qui met la pression sur l’adversaire et qui récupère rapidement le ballon, bref une ossature qui attaque et qui défend», a-t-il conclu. ACP/Fng/JGD