L’envol touristique en RDC conditionné par l’actualisation du cadre normatif règlementaire

Kinshasa, 11 août 2017( ACP).- M.Dieudonné Landu Phuati, expert en tourisme, a évoqué l’actualisation du cadre normatif réglementant ce secteur comme condition pour que la RDC parvienne à son envol touristique, au cours d’un entretien vendredi avec l’ACP.

Selon lui, le gouvernement devrait mobiliser les acteurs concernés pour l’élaboration de nouvelles normes devant régir ce secteur, lesquelles devraient inclure les exigences de bonne gouvernance et les réalités locales en matière du tourisme.

Dieudonné Landu a également révélé que le gouvernement Congolais tient à relancer les activités touristiques en RDC notamment par la réaffectation du Fonds de promotion du tourisme qui a pour vocation la sécurisation des sites touristiques et leur valorisation, avant de déplorer l’interférence des conflits armés dans l’opération de délimitation d’aires protégées en RDC ,dans la partie Est du pays.

Le parc national Albert en difficulté de délimitation

Par ailleurs, cet expert a évoqué les difficultés de délimitation rencontrées par l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) dans ses efforts pour renforcer la clôture du « Parc National des Virunga » à l’est du pays.

La gestion de cette première aire protégée du pays, a-t-il dit, devient, de plus en plus difficile, avec notamment des canons de circulation des eaux et des plantations de bambous non entretenues, le flux des réfugiés depuis 1994, entraînant un chaos social, et le braconnage en pleine progression.

Beaucoup d’animaux ont été abattus pour l’approvisionnement en viande des quelques campements des trafiquants impliqués dans l’exploitation frauduleuse des mines de coltan dans le parc » a déploré l’expert, en plus de la réduction de l’espace abritant le parc du fait de la distribution illégale des terres par des particuliers. ACP/Mat/Kgd/Kji