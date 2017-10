Léonard She Okitundu reçoit les copies figurées de lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs

Kinshasa, 04 oct. 2017 (ACP).- Quatre nouveaux ambassadeurs ont déposé, mercredi, les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentant diplomatique de leurs pays en RDC, au cours d’une audience que leur a accordé le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, dans son cabinet à Kinshasa.

Il s’agit de MM. Papa Talam, Nicolas Simard, John Murton et Harald Gunther, respectivement, ambassadeur du Sénégal en RDC, nouvel ambassadeur du Canada en RDC, nouvel ambassadeur de la Grande Bretagne en RDC et nouvel ambassadeur de la République d’Autriche en RDC.

Les quatre diplomates ont tour à tour évoqué les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et leurs pays respectifs. Ils ont également parlé de la situation politique actuelle et du processus électoral en cours en RDC.

Le nouvel ambassadeur du Canada en RDC a indiqué que « le Canada a un programme international d’aide à la femme et entend mettre l’accent en particulier sur le programme d’aide aux femmes et aux filles congolaises pour leur développement ».

Pour sa part, le diplomate Britannique a noté que dans le cadre de la coopération, il existe un plan très approfondi entre les deux Etats et que son pays finance, à hauteur de plusieurs millions de dollars, le programme de lutte contre la pauvreté en RDC, en vue d’améliorer la vie quotidienne du peuple congolais.

De son cote, le diplomate autrichien a mis un accent particulier sur le renforcement des liens économiques, notamment dans le secteur de l’environnement.

Léonard She Okitundu s’est entretenu également avec le Chef de la MONUSCO, Mamadou Sidiku, qui, à l’issue de ses échanges, a relevé, outre les questions liées à l’évolution de la situation politique et du processus électoral en RDC, le redimensionnement des Casques bleus dans ce pays en prévision de la tenue de l’Assemblée du Conseil de sécurité de l’ONU qui va se tenir à partir du 11 octobre en cours à New York. ACP/BSG/Wet