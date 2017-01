Les Léopards à Mbankomo pour préparer leur engagement en groupe C de la CAN-Gabon 2017

Kinshasa, 1er janv. 2017 (ACP).- L’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, a pris ses quartiers depuis samedi au Centre d’excellence de la CAF (Confédération africaine de football) à Mbankomo, à 33km de Yaoundé, au Cameroun, où elle va préparer son engagement en groupe C du tour final de la 31ème Coupe d’Afrique des nations, prévu du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon.

Les sélectionnés locaux, à savoir Matampi Vumi Ley, Djo Isama Mpeko, Joyce Lomalisa Mutambala, Merveille Bope Bokadi, Christian Luyindama Nekadio, Jonathan Bolingi Mpangi, Ricky Tulengi Sindani et Méschack Elia Lina, qui séjournent déjà, y seront rejoints par ceux des contingents de l’étranger, à partir du 3 janvier. Les joueurs retenus de la Ligue I anglaise sont attendus le jour suivant.

Un match amical est projeté entre les Léopards de la RD Congo et les Lions Indomptables du Cameroun, le jeudi 5 janvier 2017 au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, affirme le site camfoot.com.

Il est à savoir que le groupe C entrera en lice le lundi 16 janvier au stade d’Oyem avec au programme les matches Côte d’Ivoire-Togo à 17h00’ et RD Congo-Maroc à 20h00’. La 2ème journée, le vendredi 20 janvier, sur le même terrain, offre les explications Côte d’Ivoire-RD Congo à 17h00’ et Maroc-Togo à 20h00’. La 3ème et dernière journée du groupe C se déroulera le mardi 24 janvier, selon la grille ci-après : Maroc-Côte d’Ivoire à 20h00’ à Oyem et Togo-RD Congo à 20h00’ à Port-Gentil.

Par ailleurs, le groupe D est composé du Ghana, de l’Ouganda, du Mali et de l’Egypte.

Quarts de finale

Samedi 28 janvier 2017 à 17h00’

1er A contre 2ème B au stade de l’Amitié à Libreville

1er B contre 2ème A au stade de Franceville à 20h00’

Dimanche 29 janvier 2017

1er C contre 2ème D au stade d’Oyem à 17h00’

1er D contre 2ème C au stade de Port-Gentil à 20h00’

Demi-finales

Mercredi 1er février 2017

Vainqueur 1er A-2ème B contre Vainqueur 1er D-2ème C à 20h00’ au stade de l’Amitié à Libreville

Jeudi 2 février 2017

Vainqueur 1er B-2ème A contre Vainqueur 1er C-2ème D à 20h00’ au stade de Franceville

Match pour la 3ème place

Samedi 4 février 2017 au stade Port-Gentil à 20h00’

Finale

Dimanche 5 février 2017 au stade de l’Amitié à Libreville à 20h00’. ACP/Kayu/Kgd/May