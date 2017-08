Les Léopards en ballotage favorable face aux Diables Rouges samedi au CHAN football Kenya 2018

Kinshasa, 16 août 2017 (ACP).- Les Léopards de la RDC sont en ballotage favorable face au Diables Rouges du Congo, après le nul (0-0) ramené de Brazzaville, pour le match retour du 3ème et dernier tour des éliminatoires du 5ème Championnat d’Afrique des nations de football, zone Centre, prévu samedi au stade des Martyrs, à Kinshasa.

Selon cafonline.com, les Palancas Negras d’Angola se retrouvent à l’instant exactement dans la même situation que les fauves de la RDC pour avoir également tenu en échec (0-0), à l’extérieur, les Mambas de Madagascar. Il faut cependant s’empresser d’ajouter qu’un 0-0 n’offre aucune garantie à celui qui était en déplacement. Un autre nul, chez lui, cette fois, mais avec buts peut inverser les sourires.

Autre résultat nul est celui enregistré entre l’Ethiopie et le Soudan. Après une moitié de match sans moment fort, les Soudanais ont pris l’ascendant sur les Walyas marquant les premiers par Saïf Malik (75ème) mais les Ethiopiens ont puisé dans leurs ressources pour revenir à leur hauteur grâce à Abdurhaman Mubark (83ème).

Guinée Equatoriale déjà qualifiée

Un qualifié, la Guinée Equatoriale, pour la bonne raison que son adversaire, le Gabon, s’était retiré une semaine avant le Jour J, indique cafonline.com. Des presque qualifiés au vu des résultats des matches aller, Cameroun, Libye et Ouganda. Des équipes en grand péril, au premier chef l’Algérie. Pour le reste, 13 matches joués, 2 victoires à l’extérieur, 7 nuls et 4 victoires à domicile. L’Ouganda a été l’équipe la plus efficace avec trois buts.

Premier match officiel pour Rigobert Song et première victoire pour l’équipe du Cameroun. En déplacement sur la pelouse de Sao Tomé et Principe, les Lions Indomptables se sont imposés (2-0). Deux réalisations qui portent l’estampille de Franz Pangop de l’Union de Douala en première période et Raymond Fosso d’Eding de la Lekié, après la pause, sur penalty. Il faudrait une énorme surprise pour voir les Camerounais manquer la dernière porte.

Les Cranes d’Ouganda se sont assurés un bon coussin de sécurité en dominant les Amavubi du Rwanda 3-0. Du côté de Kampala, on avait quelques craintes après le départ à Orlando Pirates de Milutin Srejodevic qui dirigeait l’équipe nationale depuis quatre ans. Son duo de remplaçants, Moses Basena et Fred Kajoba, ne l’est qu’à titre provisoire mais une qualification au retour à Kigali pourrait faire changer d’avis les dirigeants. Avec trois buts d’avance, les Cranes ont de quoi voyager sereinement. Un penalty de Muzamiru Mutyaba a permis de mettre les siens sur les bons rails (1-0, 12ème) ; il a récidivé après une entente à trois avec Wakiro Wadada et Milton Karisa (2-0, 25ème). Il aurait pu réaliser le hat-trick un peu plus tard, mais c’est Derrick Nsibambi qui parachèvera le succès des siens au début de la seconde période (3-0, 52ème).

Les Ougandais se sont bien entrouvert la porte du CHAN 2018

Les Comores ont battu la Namibie d’une courte tête, deux buts en fin de première période, signés Chadhuli (41ème) et Mohamed Youssouf (45ème), mais un pénalty namibien (69ème) a un peu douché les espoirs des Comoriens. Les Coelacanthes ne font pas beaucoup parler d’eux mais ils marquent une progression très régulière depuis quelques saisons. Leur dernière défaite par trois buts d’écart remonte à un match éliminatoire de la Coupe du monde en novembre 2011 face au Mozambique. L’équipe se déplacera pour la seconde manche mais un exploit n’est pas impossible à Windhoek.

Le Bénin, sur un penalty de Mama Seibou (89ème) en fin de rencontre, a pris le meilleur sur le Nigeria. Résultat surprise au regard du relief des deux championnats nationaux mais le football africain, depuis longtemps, est l’ennemi des certitudes et des résultats acquis d’avance. Seul point acquis, les Ecureuils devront avoir les nerfs solides face à des Eagles qui chercheront sans doute très vite à effacer leur handicap. Dans la Zone Ouest B, scénario un peu à l’identique entre le Niger et la Côte d’Ivoire, avec, là aussi, un succès obtenu très tardivement par le pays hôte.

La Libye victorieuse du 3ème CHAN en 2014

Avant le match retour, il n’est pas inutile de se souvenir que la Libye a remporté la 3ème édition du CHAN, en 2014, en Afrique du Sud, victorieuse en finale du Ghana aux tirs au but.

L’Afrique du Sud avait entamé de façon très encourageante au Buffalo City stadium d’East London son match avec la Zambie. Après 52 minutes de jeu, le panneau affichait 2-0 en sa faveur. Un but de Gift Motupa après corner en première période, le suivant de Mario Booysen peu après le début de la seconde.

L’affaire était bien partie. Mais les Zambiens ont bien réagi en revenant à 2-1, Martin Phiri profitant d’un marquage défaillant de la défense pour placer sa tête dans une cage vide. Alors qu’on s’acheminait vers une courte victoire sud-africaine, dans un dernier sursaut (90ème), Augustine Mulenga a profité d’une longue touche pour marquer le but qui vaudra peut-être de l’or.

Après son titre continental en 2012, le football zambien a connu un passage à vide qui semble oublié aujourd’hui. Il faut souligner que Stuart Baxter, le coach des Sud-Africains, a vu au dernier moment dix des joueurs retenus lui faire faux-bond, leurs clubs refusant de les mettre à sa disposition.

Voici, par ailleurs, tous les résultats des matches aller du 3ème tour : Zone Nord : (2 qualifiés) Algérie – Libye 1-2, Egypte – Maroc 1-1 ; Zone Ouest A (2 qualifiés) : Mauritanie – Mali 2-2, Sénégal – Guinée 3-1 ; Zone Ouest B (3 qualifiés) : Burkina Faso – Ghana 2-2, Bénin – Nigeria 1-0, Niger – Côte d'Ivoire 2-1 ; Zone Centre (3 qualifiés), Congo – RD Congo 0-0, Sao Tomé et Principe – Cameroun 0-2, Guinée Equatoriale – Gabon (forfait Gabon) ; Zone Centre et Est (2 qualifiés) : Ouganda – Rwanda 3-0, Ethiopie – Soudan 1-1 ; Zone Sud (3 qualifiés) : Comores – Namibie 2-1, Afrique du Sud – Zambie 2-2, Madagascar – Angola 0-0.