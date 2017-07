Les Léopards football masculins U20 quittent Kinshasa mercredi pour Rabat

Kinshasa, 09 Juillet 2017 (ACP).- La délégation de l’équipe nationale de football masculin des moins de 20 ans de la RDC, les Léopards, quitte Kinshasa mercredi matin pour Rabat, au Maroc, pour un stage de préparation des 8èmes Jeux de la Francophonies prévus du 21 au 31 juillet à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Ils quitteront Rabat le 19 juillet pour se rendre à Abidjan. Le onze national congolais est interné à l’hôtel Kampo dans la commune Barumbu et s’entraîne au Centre technique de la FECOFA (Fédération congolaise de football association) «Patient Baudouin Kurara Mpova» où ils ont battu samedi dernier en match amical le FC Mwangaza de l’EUFIKIN (Entente urbaine de football de Kinshasa)-Kilimani par 3-0, sur les réalisations de Nathan Sumbuka (4ème), Mutatu Manase (13ème) et Ifaso (66ème). Ils joueront un autre match amical lundi contre New Jak FC, une équipe de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN). ACP/Fng/JGD