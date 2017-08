Les Léopards Karateka locaux dominés par les Diables rouges du Congo au tournoi international amical de pool Malebo

Kinshasa, 28 aout 2017 (ACP).- Les Léopards karaté locaux de la sélection provinciale de Kinshasa ont été dominés par les diables rouges du Congo-Brazzaville au tournoi international amical de pool Malebo de Karaté, organisé le week-end à la Place de la voix du peuple, à Kinshasa.

Les Léopards karateka n’ont pas pu faire face à leurs homologues du Congo d’en face sur les dix épreuves programmées pour ce tournoi tant en individuel qu’en équipe. Pour ce qui est des combats en individuel, les Diables rouges ont remporté les 8 combats. Les léopards quant à eux, n’en n’ont gagné qu’un seul.

Ainsi les Congolais de Kinshasa n’ont pu glaner que 9 médailles en argent et 1 en or. Tandis que les Brazzavillois ont raflé 9 médailles en or et 1 en argent. Les deux équipes ont reçu de mains du chef de division de la ville de Kinshasa, M. Ekumba (représentant du gouverneur de la ville province de Kinshasa), des diplômes et coupe en guise d’encouragement.

Les deux parties, respectivement représentées par le 1er vice président de la Ligue de Karaté de Kinshasa, M. Stéphane Ky-Maka Bolipombo et M. Constantin Ngonongo, président de la ligue de département de Karaté de Brazzaville, ont signé un protocole d’accord pour l’organisation d’un tournoi retour très prochainement. ACP/Fng/F/Yoh/Bsg/May