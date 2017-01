Les Léopards livrent leur 69ème match de la CAN contre le Ghana dimanche à Oyem

(de l’envoyé spécial de l’ACP SIKI NTETANI MBEMBA François)

Port-Gentil, 26 janv. 2017 (ACP).- Les Léopards de la RDC livrent leur 69ème match des phases finales de la Coupe d’Afrique des nations de football contre les Black Stars du Ghana, dimanche à 17h00′ au stade d’Oyem, en troisième match des quarts de finale de la 31ème édition qu’organise le Gabon.

Le 68ème match des fauves congolais a eu lieu vendredi au stade Michel Essonghe de Port-Gentil, pour le compte de la 3ème et dernière journée du groupe C face aux Eperviers du Togo, dominés sur la marque de 3-1. Junior Kabananga Kalonji (28ème), Firmin Mubele Ndombe (53ème) et Paul José Mpoku (79ème), les artificiers du jour de l’équipe victorieuse, ont inscrit à cette occasion, dans l’ordre, les 78ème, 79ème et 80ème buts de l’histoire des Léopards, qui les maintiennent en 1ère position du groupe C de la compétition, avec 7 points.

Ces gars avec leurs coéquipiers d’attaque que sont Cédric Bakambu, Dieumerci Mbokani Bezua, Jordan Rolly Botaka et autre Jérémy Bokila Lotetela chercheront sûrement à faire évoluer les chiffres contre les « Etoiles Noires » du Ghana. Lesquels ont choisi de les affronter en prenant la deuxième place du groupe D où ils sont tombés – avec 6 points – à cause de la défaite subie devant les Pharaons d’Egypte, vainqueurs par 0-1, sur un coup franc de Mohamed Salah Ghaly (11ème), mercredi au stade Michel Essonghe, lors de leur troisième rencontre du groupe.

Les hommes du Nil sont du coup passés en haut du tableau avec 7 points qui les obligent, pour leur part, à rester à Port-Gentil pour croiser le fer, dans le dernier match des quarts de finale, le même dimanche à 20h00′, avec les deuxièmes du groupe C, les Lions de l’Atlas du Maroc, 6 points.

Pour rappel, la dernière confrontation entre les Léopards et les Black Stars remonte à la 29ème CAN, en ouverture du groupe B, le 20 janvier 2013 à Port-Elizabeth, en Afrique du Sud, et n’avait connu ni vainqueur ni vaincu 2-2.

– IBENGE EN SCOOTING DU MATCH GHANA-EGYPTE : Le sélectionneur principal de l’équipe nationale de la RDC, les Léopards, a été dans les tribunes du stade Michel Essonghe de Port-Gentil, mercredi soir, pour prendre des notes techniques nécessaires sur la rencontre Ghana-Egypte (0-1), de la 3ème et dernière journée du groupe D, d’où devait sortir le futur adversaire de l’équipe congolaise, le deuxième au classement, en quarts de finale. Il s’agit, on le sait maintenant, du Ghana par ses Black Stars. Rendez-vous le dimanche 29 janvier à Oyem.

– TERRAIN SOGARA ET PLAGE POUR LES LEOPARDS : Mercredi 25 janvier, le lendemain de l’important match RDC-Togo (3-1) de la 3ème et dernière journée du groupe C, la séance d’entraînement a été facultative.

Pour les joueurs souffrant de quelques traumatismes, ils ont été laissés à la disposition du corps médical. Les valides qui n’avaient pas joué la totalité de la rencontre ont été soumis à des exercices spécifiques au terrain Sogara, tandis que ceux qui l’avaient joué entièrement ont été dispensés pour effectuer des courses légères autour du terrain. Un autre groupe a été emmené à la plage du même complexe socio-sportif de Sogara pour faire la nage.

A la fin, ceux qui ont été sur le terrain ont rejoint leurs amis à la plage pour un bain surveillé dans une partie de l’océan, délimitée et sécurisée par des filets et des bouées.

– HAIE D’HONNEUR DES JOUEURS DES LEOPARDS A ADEBAYOR : Au dernier coup de sifflet du match RDC-Togo (3-1), de la 3ème et dernière journée du groupe C de la CAN-Gabon 2017, le mardi 20 janvier, les joueurs de la RDC s’étaient alignés sur le terrain, de part et d’autre de la ligne médiane, pour former une haie d’honneur et rendre hommage à la super-star du football togolais, Emmanuel Sheyi Adebayor, pour l’ensemble de son œuvre.

C’a été à la demande du sélectionneur des Léopards, Jean Florent Ibenge Ikwange, après avoir obtenu préalablement la compréhension de ce dernier qui avait instantanément accepté de se soumettre à ce cérémonial, étant donné que l’édition gabonaise devrait vraisemblablement être la toute dernière de sa carrière internationale. Lui qui avait déjà tiré un trait sur la sélection nationale de son pays, les Eperviers. ACP/ZNG/Wet