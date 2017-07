Les Léopards depuis lundi à Rabat en stage de préparation du CHAN 2018 football

Kinshasa, 25 juillet 2017 (ACP).- Les Léopards locaux de football de la RDC séjournent à Rabat, au Maroc, depuis lundi 24 juillet, pour un stage de préparation du match aller des éliminatoires du 5ème Championnat d’Afrique des nations (CHAN), le 13 août prochain à Pointe Noire, contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville.

La délégation de la sélection de la RDC, parie de Kinshasa aux petites heures du lundi 24 juillet, a atterri à l’aéroport international Mohammed VI à Casablanca le même jour tôt le matin. Elle s’est ensuite rendu à Rabat où elle est arrivée vers 14h30’ (heure locale), selon Radiookapi.net. Les joueurs ont ensuite eu droit à une séance de décrassage à partir de 17h30′ sous la direction du sélectionneur principal Mwinyi Zahera et livreront un match amical contre les Etalons du Burkina-Faso au Centre national de football Maâmoura de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), mardi 25 juillet. Deux autres matches de préparation sont prévus contre les Lions d’Atlas du Maroc, le lundi 31 juillet, et l’US Tanger (une équipe locale), le vendredi 4 août prochain.

Ce stage dont le démarrage était initialement prévu le jeudi 20 juillet dernier, est organisé en prévision de la double confrontation entre les Léopards et les Diables Rouges (match aller le dimanche 13 août à Pointe Noire, retour le dimanche 20 août à Kinshasa.

Le vainqueur de la double confrontation se joindra aux deux autres des explications entre la Guinée Equatoriale et le Gabon, d’un côté, Sao Tome et Principe et le Cameroun. ACP/Fng/Mat/JGD/FMb