Les Léopards avec une stratégie adaptée pour se sortir du guêpier tunisien vendredi à Radès

(par SIKI NTETANI MBEMBA François)

Kinshasa, 31 août 2017 (ACP).- Les Léopards devront appliquer une stratégie bien adaptée pour se sortir du guêpier monté par les Aigles de Carthage de la Tunisie, vendredi à 21h au stade de Radès, dans la périphérie tunisoise, à l’occasion de la 3ème journée marquant la fin de la manche aller du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde de football-Russie 2018.

Il va falloir aux fauves congolais se montrer à la hauteur de cette importante confrontation, leurs adversaires étant techniquement bien rodés dans la gestion des espaces et des temps. Avec des combinaisons étudiées, les rapaces tunisiens affectionnent des contre-attaques avec contrôle de l’entrejeu par trois éléments qui combinent avec leurs latéraux en soutien à des attaquants excentrés. Le mouvement est chaque fois poursuivi dans les « angles morts »qu’ils cherchent à se créer vers les coins de terrain pour une remise ou un centre sur, souvent, l’avant-centre ou des partenaires positionnés rapidement entre l’entrée du grand rectangle et le point de penalty.

La conservation de la balle a une place prépondérante dans l’élaboration des vagues offensives que les Tunisiens font déferler à certains endroits pour déceler dans le dispositif défensif adverse des faiblesses sur lesquelles ils vont alors surfer pour arriver à leurs fins.

Les Aigles de Carthage étant quasiment calqués sur l’Espérance Sportive de Tunis, club de haute référence sur le continent, une idée exacte de leur maîtrise collective dans laquelle excellent des individualités remarquables a été proposée, le vendredi 1er juillet dernier au stade des Martyrs, à Kinshasa, lors du passage des « Sang et or » en opposition contre l’AS Vita Club (2-2), pour le compte de la 5ème et avant-dernière journée du groupe C des 8èmes de finale de la 21ème Ligue des champions en cours. L’entraîneur Nabil Maaloul a ainsi fait appel à plusieurs de leurs éléments dont on connaît le sens du jeu et l’orgueil.

La force mentale est la seule arme à laquelle useront les Léopards pour tenir devant la furia tunisienne que portera un public connu chaud et chauvin. Certes la cohésion n’a jamais été suffisamment au point chez les carnassiers congolais mais le fait d’avoir été plusieurs fois en campagne ensemble est un atout prioritaire qui permettra à mettre en laisse des locaux à acculer avec outrance mais prudence, pendant les moments forts de possession de balle, de telle sorte que les Aigles ne soient pas du tout à même de reprendre facilement leurs initiatives. D’ailleurs, à bien regarder les fauves retenus, pour la circonstance, sont encore et toujours les mêmes : Matampi Vumi Ley, Marcel Tisserand, Djo Isama MpekoJunior Kabananga Kalonji, Merveille Bope Bokadi, Rémy Mulumba, Jacques Maghoma, Chancel Mbemba Mangulu, Neeskens Kebanio, Paul-Josdé Mpoku Jonathan Bolingi Mpangi, Firmin Mubele Ndombe, Cédric Bakambu qui bénéficient du renfort apporté par Glody Ngonda Muzinga, Yannick Bangala Litombo et Padou Bompunga Botuli.

Ce contingent avait déjà été présent le samedi 8 octobre 2016, lors de l’ouverture des hostilités du Mondial-Russie 2018, au stade des Martyrs, contre les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye, écrasés par 4-0, sur des réalisations de Dieumerci Mbokani Bezua (6ème, 56ème), Jonathan Bolingi (44ème) et Firmin Mubele (68ème). Il a été confirmer la bonne option prise en allant renverser en sa faveur une situation mal entamée, lors de la 2ème journée, le dimanche 13 novembre 2016 au stade du 28 Septembre, à Conakry, où le « Sily National » de la Guinée, dans ses installations, avait réussi à mener sur une réalisation de Seydouba Soumah (33ème sur penalty) pour l’emporter de haute lutte par 2-1 sur des buts de Neeskens Kebano (53ème) et Yannick Bolasie Yala (55ème).

Le tout maintenant est de savoir sur quels pions misera, dès le départ, l’entraîneur Jean Florent Ibenge Ikwange pour contraindre les Aigles de Carthage à ne pas voler à leur guise au cours du débat et les empêcher fréquemment de développer leur jeu en dédoublement surtout à l’approche du rectangle de ses protégés. Lui dont la faculté à décortiquer la manière d’opérer des adversaires devrait normalement leur servir à s’engager sur un terrain « connu » pour ne pas trop souffrir du temps d’observation compris dans le premier quart d’heure. A tout prendre néanmoins, un résultat nul ne serait déjà pas mauvais au vu de la carrure de l’équipe tunisienne en attendant le rendez-vous du mardi 5 septembre au stade des Martyrs, comptant pour la 4ème journée qui marquera le démarrage de la seconde manche. ACP/FNG/Kayu/KGD