L’EP Mpyana Mukala remis officiellement à l’Etat par L’ASBL Projet Ditunga

Ngandanjika, O6 Juillet 2017 (ACP)- L’ASBL Projet Ditunga, une organisation de développement basée au chef-lieu du territoire de Ngandanjika, a remis officiellement à l’Etat Congolais les bâtiments de l’école primaire Mpyana Mukala, nouvellement construite dans cette entité située à environ 30 km à l’est du chef-lieu de Ngandanjika.

Cet ouvrage réalisé grâce à l’appui du gouvernement Basque d’Espagne comprend deux bâtiments, le premier est composé de 6 salles des classes équipées en 25 bancs pupitres chacune, le deuxième comporte le bureau du directeur, la salle des réunions ainsi qu’une bibliothèque. En annexe de ces bâtiments on y trouve un bloc de latrines pour filles et garçons.

Dans son mot de circonstance devant les cadres de l’enseignement, notabilité locale, formateurs et apprenants, le coordonnateur général de Projet Ditunga ASBL, Médard Mutombo, a expliqué l’engagement de son organisation dans l’appui à l’amélioration de la qualité de l’enseignement. « Projet Ditunga dans son travail pour le développement accorde une place de choix à l’enseignement. Il considère que l’avenir heureux de notre communauté dépendra de la qualité des hommes bien formés, les seules capables d’être les agents d’un durable développement et respectueux de l’homme et de l’environnement » a-t-il souligné.

De son coté, M. Tshibala, chef de bureau du territoire de Ngandanjika, représentant l’administrateur de territoire, a salué vivement l’idéal de développement prôné par l’abbé président du conseil d’administration de Projet Ditunga, Apollinaire Cibaka Cikongo pour son encadrement social qu’il ne cesse de témoigner pour les enfants qui grandissent sur les bancs scolaires.

Les bénéficiaires, tout en exprimant leur joie et reconnaissance au bienfaiteur, ont promis de protéger cet ouvrage et d’en faire bon usage. L’EP Mpyana Mukala est la 51ème école qui s’ajoute à la liste d’établissements scolaires construits et réhabilités par Projet Ditunga dans cette partie de la RDC. Le coût de ces travaux n’a pas été révélé à l’ACP par le maitre de l’ouvrage. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/KGD