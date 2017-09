L’équipe Mont Bleu qualifiée au championnat de la LINAFOOT a présenté sa coupe au Gouverneur de l’Ituri

Bunia, 01 septembre 2017 (ACP).- L’équipe Mont Bleu, l’une des qualifiées pour la montée en division d’élite la LINAFOOT, a présenté le trophée remporté à Goma après avoir battu l’équipe KABASHA de Goma par 3 buts à 1 au Gouverneur de l’Ituri lors d’une cérémonie de circonstance organisée à Bunia.

Interrogé par la presse locale, le Gouverneur de Province de l’Ituri, le Dr. Jefferson ABDALLAH PENE MBAKA a exprimé sa grande joie en disant qu’il était l’homme le plus heureux. Il a, à l’occasion, demandé aux filles et fils de sa Province, les operateurs économiques et hommes de bonne volonté, de mettre beaucoup de moyens pour soutenir cette équipe. La Province de l’Ituri est jeune mais elle a de l’avenir a-t-il déclaré.

Les fans de l’équipe Mont Bleu ont organisé une caravane motorisée à travers différents quartiers de la ville de Bunia pour manifester leur joie. ACP/FNG/Kayu/KGD