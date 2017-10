L’Esperanza rejoint la campagne de Greenpeace Afrique en RDC pour sauver les forêts du Bassin du Congo

Boma, le 26 octobre 2017 (ACP)- L’Esperanza, le plus grand navire de la flotte de Greenpeace, a rejoint la campagne de Greenpeace Afrique en République démocratique du Congo (RDC) pour sauver les forêts du Bassin du Congo, dans le cadre de sa tournée sur les côtes des pays d’Afrique Centrale, indique un communiqué de cette ONG parvenu jeudi à l’ACP.

Placée sous le thème : « Donner une chance aux forêts du Bassin du Congo », cette campagne a commencé au Cameroun et va se clôturer en République du Congo le 10 novembre 2017.

A Matadi, la campagne servira de cadre aux différentes activités de mobilisation pour la protection du Bassin du Congo. Les décideurs politiques, les donateurs, la société civile et les communautés vont se réunir sur une même plateforme afin d’échanger sur une nouvelle approche de la gestion forestière qui bénéficie à la forêt, aux communautés et au climat dans le monde entier.

Le Bassin du Congo, qui abrite la deuxième plus grande forêt au monde après l’Amazonie, fait face à plusieurs défis en matière de justice environnementale, souligne la source. L’exploitation forestière et l’agriculture industrielle ont un impact négatif sur ses forêts, mais aussi sur les communautés locales et peuples autochtones dont les cultures, les habitats et les moyens de subsistance sont détruits.

Dans ces trois pays d’Afrique Centrale, la tournée de l’Esperanza entend établir l’engagement public et politique et actions directes, la justice économique, sociale et économique. L’autonomisation des personnes et l’amplification des voix des marginalisés sont aussi des préalables à l’établissement d’une justice environnementale en Afrique et pour le climat ; précise la source.

» « A travers l’Esperanza, la campagne veut démontrer l’importance de cette forêt vis-à-vis des communautés qui en dépendent en vue de faire d’eux des partenaires égaux en matière de gestion forestière », a expliqué Irène Wabiwa, chargée de campagne Forêt de Greenpeace Afrique.

La présence de l’Esperanza au port de Matadi sera également l’occasion de mettre en valeur les richesses de la forêt du bassin du Congo et de porter un message fort pour sa protection, à travers une série d’activités qui seront organisées avec la participation d’un grand nombre d’acteurs impliqués dans la problématique de la protection de l’environnement et changement climatique.

Les communautés locales et peuples autochtones seront particulièrement au devant de la scène et parleront de leurs situations, de leurs défis et de leur espoir avec un message clé à adresser aux décideurs politiques et bailleurs qui dit : “Ensemble, investissez dans les initiatives de la foresterie communautaire pour une gestion durable de nos forêts”.

“La RDC a un rôle crucial dans les négociations climatiques et la venue d’Esperanza dans ce pays est l’opportunité d’approfondir particulièrement l’engagement des décideurs politiques et des donateurs à protéger les forêts du Bassin du Congo essentielles dans leur contribution à la régulation climatique. Des signaux forts devraient être donnés par la RDC alors que la COP23 s’ouvre à Bonn le 6 Novembre prochain ”, a déclaré Victorine Che Thoener, Responsable projet du Bassin du Congo à Greenpeace Afrique.

L’Esperanza, rappelle-t-on, a accosté mardi 24 octobre au port de Boma, dans la province du Kongo Central, et va sillonner les eaux du fleuve Congo pour poser l’ancre au port de Matadi pendant près de dix jours, du 26 octobre au 3 novembre 2017. Il quittera la RDC le 4 novembre à destination de Pointe-Noire, en République du Congo. ACP/Kayu/KGD