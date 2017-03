L’Etat congolais invité à soutenir la participation politique de la femme de la base

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- La présidente de l’ONG « La Femme dans la reconstruction pour le développement du Congo (LA FERDEC) », Doris Biselenge, a invité mercredi à Kinshasa l’Etat congolais à soutenir la participation politique de la femme de la base, avant d’envisager la parité 50/50, un idéal difficile, selon elle, à atteindre même dans les pays développés.

Réagissant au thème de la Journée internationale de la Femme (JIF) 2017 : « Investir dans un travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d’équité », Mme Biselenge a estimé que la participation politique effective de cette catégorie des femmes, plus nombreuses que les intellectuelles, souvent à la solde de leurs mentors hommes, pourrait contribuer efficacement à la pacification de la RDC, pays-post conflit.

Mme Chantal Musampa, chargée des projets au sein de cette structure, a exhorté le gouvernement à multiplier des efforts en vue d’une part, d’appuyer l’entreprenariat féminin, à travers l’octroi des crédits et la création de nouveaux emplois, et d’autre part, à lutter contre les tracasseries policières et fiscales qui découragent les bonnes volontés.ACP/Kayu/Wet