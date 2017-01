L’état d’avancement des travaux de recensement de la population évoqué au ministère du Plan

Kinshasa, 13 janv. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat au Plan, Jean Lucien Bussa Tongba, a échangé vendredi à Kinshasa avec la représentante de l’UNFPA en RDC, Dr Dieme Keita, sur l’état d’avancement des travaux du deuxième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH2).

Mme KEITA a indiqué, à l’issue de l’audience lui accordée par le ministre d’Etat qu’il était question dans cette rencontre de la mise à la disposition de son organisme des ressources pour la finalisation de la cartographie pour la réussite de ladite opération.

La représentante de l’UNFPA a sollicité l’appui du ministre d’Etat en vue de la signature d’un accord tripartite entre la Banque Mondiale, les Nations-Unies et la RDC, avant de lui signifier que les Etats-Unis d’Amérique sont déjà disposés à accompagner la RDC dans l’organisation du RGPH2 pour des résultats escomptés et durables et d’annoncer le lancement prochain à Kinshasa du Rapport mondial sur la population. ACP/Mat/May