L’Ethiopie et la Chine déterminées à approfondir leur coopération mutuellement bénéfique

Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP/FAAPA).- L’Ethiopie et la Chine ont exprimé leur détermination pour le renforcement de la coopération bilatérale et du partenariat stratégique entre les deux pays dans différents domaines, rapporte la FAAPA citant mardi l’agence marocaine de presse (MAP).

Le Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn et le conseiller d’Etat chinois, Yang Jiechi, en visite de travail à Addis-Abeba, se sont engagés lundi à renforcer la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec M. Hailemariam, le responsable chinois a décrit l’Ethiopie comme un « partenaire important de la Chine en Afrique », soulignant que les deux pays se sont toujours appuyés sur des questions concernant leurs intérêts fondamentaux et leurs principales préoccupations, en défendant fermement leurs intérêts communs.

M.Yang a affirmé que son pays est disposé à travailler avec l’Ethiopie pour approfondir la confiance politique mutuelle générale, promouvoir activement la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines et intensifier la coordination et la collaboration des deux pays sur les affaires internationales et régionales.

La Chine est prête à travailler avec l'Ethiopie pour poursuivre la mise en oeuvre du consensus atteint par les dirigeants des deux pays et les résultats du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) tenu en décembre 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud, a affirmé le dirigeant chinois, cité par des médias.