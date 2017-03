L’étiage des cours du bassin du Congo influe négativement sur la desserte en eau potable

Kinshasa, 13 mars 2017 (ACP).- L’administrateur directeur technique (ADT) de la Régie de distribution d’eau (REGIDESO), Désiré Bagbeni Adeito a déclaré au cours d’un forum en rapport avec la baisse du niveau d’eau du bassin du Congo-Oubangui-Sangha à Kinshasa que cet étiage influe négativement sur la desserte en eau potable dans les différents centres d’exploitation de cette entreprise.

L’étiage du fleuve Congo et des cours d’eau constituant le réseau hydrographique du bassin du fleuve Congo, a également des incidences multiformes sur des ouvrages de captage d’eau brute et sur les équipements électromécaniques, a dit l’ADT. Il en a voulu pour preuve l’usine-fleuve de la REGIDESO à Matadi qui est obligée actuellement de déplacer ses groupes motopompes(GMP) en eau brute à une cote inférieure afin de réduire la hauteur d’aspiration.

Il a cité aussi les cas de l’usine de captage d’eau de N’djili qui a nécessité la pose des palplanches afin d’augmenter la cote du barrage de rétention d’eau et améliorer ainsi le volume d’eau dans le bassin.

Si l’étiage du cours d’eau du bassin du Congo affecte la desserte en eau potable dans les centres d’exploitation, des pluies diluviennes, l’une des conséquences du dérèglement climatique, en sont aussi une des causes, notamment par des inondations des ouvrages de captage de l’usine de Ndjili et de Kimpese dans la province du Kongo central.

La rupture des conduites de transport d’eau consécutives aux érosions de Kindele, à hauteur de Mitendi dans la commune de Mont-Ngafula en sont aussi des conséquences. Selon l’ADT, la REGIDESO entreprend des actions d’amélioration pour pallier à ses aléas.

La construction en eau profonde de nouvelles prises d’eau brute, prolongement des conduites d’aspiration au captage assujetti à ce phénomène, la pose des palplanches afin de relever la cote du barrage de rétention à l’usine de captage d’eau de N’djili, la protection du bassin versant du fleuve Congo et le sac-bassin afin de sauvegarder les équilibres des écosystèmes avec l’implication des autorités du pays, font également partie des actions initiées.

Dans ses activités, la REGIDESO, a une capacité nominale de production pour tout le pays de 467m3 cube par an et de livraison globale de 324.241.405 m3 par an. Pour sa distribution, elle dispose d’une capacité de stockage total de 119.877 m3 et de 185 réservoirs de stockage sur trois 3.399 km de branchements.

La direction technique de la REGIDESO a demandé aux autorités nationales de s’impliquer aux résolutions de la Cop24 pour faire face au dérèglement climatique qui impacte négativement sur la production et la desserte en eau potable, de faire aboutir le projet GIEU/Kinshasa et de l’étendre à d’autres grands centres du pays , de promouvoir une politique conséquente de protection du bassin du Congo. ACP/FNG/Kayu/May