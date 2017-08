L’EUFKIN-Lukunga honore des dirigeants des clubs pour les sacrifices dans l’encadrement des jeunes

Kinshasa, 11 août 2017 (ACP) .- L’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lukunga a honoré des dirigeants des clubs de l’entité pour les sacrifices consentis pendant les dix dernières années dans l’encadrement de la jeunesse sportive congolaise en dépit de la mauvaise conjoncture économique et sociale.

Cette entité a décerné à ces dirigeants des brevets de mérite à l’occasion de la tenue de son assemblée générale ordinaire. I l s’agit de : John Makuela (AC Normands), Yves Mampuya et Elozi Afalo (SC Kongo), Abraham Kabundi (AC Cité de David), Ngoy Elobongo (AS Mpotu de Ngaliema), François Kassongo (SC St François), Peguy Sendwe et Golba Diasiki (FC Lukunga), Jean Ngiedi (AS Cœur de lion), Malenga Omoy Charlotte et Yannick Mawaku (AS Afedick), Lolo Ntotila et Koli Mongeme (ES Jade), Laurent Fimuana (AS St Laurent), Landu Kambuya (FC Le Roi), Linduku (FC Royal Baudouin), Toude Bayama et Mpaka (RCK/ NACKIN) etc.

Au cours de ces assises, l’EUFKIN-Lukunga a rendu public, dans son rapport d’activités de la saison 2016-2017, le volet technique du rapport : 891 buts marqués contre 891 buts encaissés en 760 matches en division I, 975 buts marqués contre 975 buts encaissés en 740 matches en division II, 593 buts marqués contre 605 buts encaissés en division III/A et 524 buts marqués contre 602 buts encaissés en 400 rencontres en division III/B, soit un total de 2 983 buts à l’actif contre 3 073 buts au passif en 2 268 rencontres. ACP/Mat/Kgd/KJi