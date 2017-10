L’EUJUK-Est sanctionne l’arbitre Samudju Lombondo

Kinshasa, 13 Oct. 2017 (ACP).- Le comité exécutif de l’Entente urbaine de judo de Kinshasa (EUJUK)-Est a sanctionné l’arbitre Serge Samudju Lombondo, mieux connu sous le sobriquet de Tsétsé, pour avoir attribué une victoire erronée par négligence au combat qui opposait Kuyetisa de l’ASJ Lingwala à Mabiala de l’ASJ Tonya Tonya et ayant engendré des incidents graves, indique un communiqué de cette entité sportive parvenu vendredi à l’ACP.

Serge Samudju est préventivement suspendu et mis a la disposition de la Ligue de judo de Kinshasa (LIJUKIN) pour une décision définitive.

Quant aux clubs Lingwala et Tonya Tonya, ils sont sommés de payer une amende de 250 $US et de réparer les préjudices causés par leurs supporters (chaises et autres matériels cassés), faute de quoi ils ne seront pas admis à prendre part au championnat d’élite de la LIJUKIN où ils seront remplacés par des clubs les mieux placés au classement de la saison passée.

Par ailleurs, les clubs Kimbangu, Kodokan, Lingwala, Molokaï, Ngiri-Ngiri, Onatra, Tonya Tonya, Gaulois et Kauka sont enjoints d’apurer les frais de participation au championnat 2017, endéans 72h pour ne pas connaître la disqualification. ACP/Fng/YMW/Mat/JGD