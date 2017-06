L’évêque Mukuna condamne les incidents du match Renaissance du Congo-V. Club de la LINAFOOT

Kinshasa, 26 juin 2017 (ACP).- Le président du FC Renaissance du Congo, l’évêque Pascal Mukuna, a condamné les actes de violence ayant émaillé la rencontre entre le FC Renaissance du Congo, son équipe, et l’AS V. Club (1-2), vendredi au stade des Martyrs, en match de la 12ème journée du play off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

L’évêque Mukuna qui l’a déclaré au cours d’une émission sportive sur Télé 50, a fustigé le comportement anti-sportif des supporters, soulignant qu’aucun dirigeant de club sérieux ne peut encourager ces actes de vandalisme dans les installations sportives. Au contraire, il ne ménage aucun effort pour conscientiser les supporters pour éradiquer ce phénomène dans le milieu du football.

Le numéro un du club vert-blanc-orange de la capitale a annoncé qu’une commission d’enquête interne est mise sur pied en vue de déceler les instigateurs et de les remettre entre les mains de la Police nationale congolaise. Pascal Mukuna est allé plus loin en encourageant le régime de sanctions initié par la Fédération congolaise de football association (FECOFA) pour décourager les actes de corruption et promouvoir l’émergence du football congolais, avant de reconnaître en toute sportivité la défaite de son équipe.

La rencontre FC Renaissance du Congo-AS V. Club s'était terminée par de graves incidents qui avaient obligé les dirigeants de la LINAFOOT à suspendre le résultat et la suite du championnat en attendant la fin des enquêtes ouvertes à ce sujet.