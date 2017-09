L’évolution de la situation sécuritaire en RDC évoquée au Ministère de l’Intérieur

Kinshasa, 06 sept. 2017 (ACP).- La situation sécuritaire en RDC ainsi que de la collaboration entre le gouvernement congolais et l’ONU a été mercredi à Kinshasa au centre des entretiens entre le vice premier ministre et ministère de l’Intérieur et sécurité, Emanuel Ramazani shadary avec le Secrétaire général adjoint des Nations unies en charge de la sûreté et de la sécurité, Dreann Thomas Peter, accompagné du chef de la MONUSCO, Maman Sidikou.

Selon Dreann Thomas Peter, ces échanges ont été très productifs, car ils lui ont permis d’avoir une plus grande compréhension de l’environnement sécuritaire de la RDC qui a connu des avancées très positives et significatives du point de vue sécuritaire.

Pour lui, les ministres et les délégués ont une bonne compréhension des défis qui persistent et savent comment collaborer avec l’ONU pour les surmonter. Après Kinshasa ; Dreann Thomas Peter se rendra à Goma et à Kananga. ACP/FNG/Wet