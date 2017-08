L’évolution du Processus électoral au centre d’une séance du travail à la primature

Kinshasa, 17 Août 2017 (ACP).- Le Premier ministre Bruno Tshibala et le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Corneille Naanga ; ont dréssé jeudi à Kinshasa, le bilan de cette institution d’appui à la démocratie en concenant l’enrôlement des électeurs et l’évolution du Processus électoral en RDC.

Le président de la CENI, a annoncé la préparation de l’évaluation qui doit se faire dans ce cadre avec le gouvernement et le CNSA (Conseil National De Suivi de l’Accord) conformément à l’accord de la Saint Sylvestre.

Cette évaluation, a-t-il dit, se fera à Kananga à partir du 28 Août 2017 dans la mesure où elle va permettre de dégager les éléments qui amèneront cette institution à la publication du calendrier que tout le peuple attend.

« Seront confiés à cet exercice d’évaluation que nous voulons transparent, outre les institutions telles que CNSA, CENI et gouvernement conformément à l’accord, il y aura aussi les experts techniques nationaux et internationaux et la représentation de la Société civile, des acteurs politiques pour permettre de dégager les éléments qui vont conduire à la publication du calendrier électoral », a fait savoir Corneille Naanga.

La CENI a atteint à ce jour presque 39 millions 500 mille électeurs

Le président de la CENI a par ailleurs annoncé que son institution a atteint à ce jour presque 39 millions 500 électeurs, ce qui représente, a-t-il dit, 96 pourcent de ses projections.

« Il ne nous reste que le Kasaï », a indiqué Corneille Naanga soulignant que c’est la raison pour laquelle, la CENI, a choisi comme site Kananga pour booster également le démarrage des opérations de l’enrôlement dans cette partie du territoire national. ACP/Kayu/Wet