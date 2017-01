L’exploitation des aéroports de Gemena et de Kamina examinée au ministère des Transports

Kinshasa, 10 janv. 2017 (ACP).– La question de l’exploitation des aéroports de Gemena, dans la province du Sud-Ubangi et celui de Kamina, dans le Haut-Lomami par les aéronefs de la société aérienne « Congo Airways » était au centre d’une séance de travail présidée mardi par le vice-Premier ministre en charge des Transports et voies de communication, José Makila Sumanda, en présence du vice-ministre, Samy Adubango Awoto et les responsables des services aériens.

Réunis autour du vice-Premier ministre, les participants, à savoir les responsables de l’Autorité de l’avion civile (AAC),de la Régie des voies aériennes(RVA), et de la société aérienne Congo Airways, ont évalué le rapport de la mission effectuée par les experts du ministère de Transports en prélude de l’ouverture d’un vol aérien de la société Congo Airways, à destination des aéroports de Gemena et Kamina.

Selon ce rapport, il reste à l’aéroport de Gemena quelques petits travaux de réglage à effectuer pour que soit organisé un vol vers cette ville dont la piste est exploitable par n’importe quel tout type d’aéronefs. Il précise également que cette piste n’a pas connu une exploitation excessive durant les dernières années.

Le directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), Abdala Bilenge, a indiqué de son côté que sa société s’est engagée à acheminer le camion anti-incendie à Gemena pour une sécurité optimale de l’aéroport.

Le rapport fait aussi état d’une recommandation faite à la RVA visant à renforcer l’effectifs des sapeurs pompiers et à installer un baliseur pouvant fonctionner avec l’énergie solaire, à renforcer la capacité de la centrale électrique installée à l’aéroport et à réparer les groupes électrogènes, précisant que l’aéroport de Gemena est destiné à accueillir les aéronefs de type moyen courrier.

S’agissant de l’aéroport de Kamina, une mission sera dépêchée dans les prochains jours pour une évaluation de l’état des infrastructures et des installations aéroportuaires.

Satisfecit du directeur général de Congo Airways

De son côté, le directeur général du Congo Airways, Désiré Balazire Bantu, s’est dit satisfait de l’examen du rapport du rapport sur l’exploitation de ces deux aéroports, affirmant qu’il va optimiser l’exploitation de l’aéroport de Gemena, étant donné que le vol commercial Kinshasa- Gemena est rentable pour Congo Airways.

Auparavant, le Vice-Premier ministre, ministre en charge des transports et voies de communication, José Makila, a échangé avec le groupe parlementaire élus de l’ancienne province de l’Equateur, conduite par le députe Nicolas Akpanza, venu lui félicité pour sa nomination.

Akpanza a, au nom du groupe, annoncé la réception prochaine de tous les neuf nominés de l’ancienne province de Equateur pour les encourager à bien travailler dans l’unique intérêt du peuple congolais. ACP/Mat/May