L’extension du Musée d’Arts contemporains de l’Echangeur de Limete visitées par Plus de 12000 personnes

Kinshasa, 07, Aout 2017 (ACP).- plus de 12000 personnes, étrangers comme nationaux, visitent chaque année l’extension du Musée d’Arts contemporains et Multimédias, située à la place de l’Echangeur de Limete.

Il s’agit particulièrement des écoliers et étudiants de la ville de Kinshasa et des provinces, a dit son directeur, Christian Briki Kond’JI, qui a également souligné que ce site touristique dispose de nombreuses œuvres d’art, notamment dans les domaines de la peinture, de la céramique et de la sculpture, avant de rassurer les visiteurs potentiels des dispositions sécuritaires garanties de jour comme la nuit sur ce site, dont l’entrée reste gratuite.

Le Musée d’art contemporain et multimédia est le tout premier du genre en RDC, a encore dit M Briki qui a invité la population Kinoise à le valoriser par la présence régulière et nombreuse des visiteurs. M.Briki a noté que cette structure organise l’encadrement des jeunes artistes dans la création d’œuvres d’arts. ACP/FNG/Kayu/KGD/CFM