L’humour Charlie Chaplin à Kinshasa est une réussite, selon l’organisateur

Kinshasa, 26 Nov. 2017 (ACP).- Le président de la Maison cinématographique «New generation films», Cédric Romain, a qualifié samedi, de réussite la présentation du spectacle «Bal des Rigolots» avec comme film phare «L’Humour Charlie Chaplin» mieux connu sous le nom de Charlot, au Palm Beach dans la commune de Gombe.

Pour Cédric Romain l’objectif principal de «New génération films» est de promouvoir les jeunes artistes qui œuvrent dans le domaine des arts de spectacle en leur donnant la visibilité auprès du public. Ce spectacle a connu la participation de plusieurs artistes comédiens et des musiciens venus de l’Institut national des arts (INA) et d’ailleurs parmi lesquels Jonathan Vansand, qui a incarné le rôle de Charlot, le comédien Mamadou ainsi que le musicien Michée Baruani. Le public a exprimé sa satisfaction à l’issue du spectacle, recommandant à cette occasion au ministère de la Culture et arts d’apporter son soutien financier à ces jeunes qui œuvrent pour l’humour. ACP/Fng/JGD