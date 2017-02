Libération d’une  première vague des miliciens  du  mouvement insurrectionnel Kamuina Nsapu à Kananga  

Kananga, 1er Fév. 2017 (ACP).- Cinquante trois (53) présumés miliciens de mouvement insurrectionnel Kamuina Nsapu, dont 10 mineurs, ont recouvré leur liberté, mardi, à Kananga, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulé en présence de M. Justin Milonga Milonga, vice-gouverneur du Kasaï Central.

Chaque bénéficiaire de cette mesure a reçu, à cette occasion, un mandat d’enregistrement lui délivré par la juridiction compétente, avant d’expliquer le souci du gouvernement provincial de rechercher à tout prix la paix en manifestant sa bonne foi pour cette cause.

Selon lui, ce geste qui est à considérer comme un pas positif dans cette voie appelle une réelle récupération pour sa concrétisation, « la résistance faisant appel au droit et la confiance à la médiation ». De leur coté, les bénéficiaires se sont engagés à abandonner la barbarie pour sensibiliser les autres enfants égarés à quitter définitivement cette voie.

Remise des kits de réinsertion aux bénéficiaires

L’Organisation non gouvernementale (ONG) « Action Kasaï », basée à Kananga, a remis à chaque bénéficiaire un kit de réinsertion composé des habits de friperie, des vivres, etc. Pour Me Alain Lukusa Mpoyi, secrétaire de cette structure, son ONG entend aller au-delà de ce geste bénévole pour s’atteler à la formation des anciens miliciens pour faciliter leur réintégration. Il s’est appesanti également sur la nécessité de mettre fin à la violence pour contribuer ensemble au développement endogène du Kasaï central. ACP/FNG/Kayu/FMB