L’Ifasic  lance  36 diplômés sur le marché d’emploi

Kinshasa, 1er Août 2017 (ACP).- Le secrétaire général académique de l’Ifasic Pr Itangaza Mubangu, représentant du recteur en mission a procédé, lundi, à la collation des grades académique des 36 diplômés sur un total de 1466 finalistes.

Après délibération, le jury a proclamé les résultats partiels de la première session de la manière suivante, 6 diplômés en école doctorale, 22 en promotion de graduats et 8 diplômés en licence.

Prenant la parole, le secrétaire administratif a.i, Pr Phillipe Ntonda a profité à cette occasion présenté le bilan de l’année académique 2016-2017 qui s’était ouverte le samedi 15 octobre 2016 conformément aux directives données par le ministre de l’enseignement supérieur et universitaire.

L’Ifasic a aménagé un calendrier de trente semaines des cours qui a été scrupuleusement respecté dans tous les aspects pédagogiques liés aux calendriers tels que les cours, le conseil de faculté et de département, les examens, les vacances jusqu’à la collation des grades académiques

S’agissant du conseil de l’institut, les comités de gestion et les organes des consultations ont fonctionnées dans la nouvelle dynamique incarnées à l’Ifasic avec objectif le changement qualitatif ; ces différents structures se sont réunis régulièrement au moins une fois par semaine en vue de renforcer les mécanismes de la politique dudit changement a-t-il indiqué.

Tous les enseignements programmés au cours de l’année académique 2016-2017 ont été assurés de manière satisfaisante dans toutes les promotions.

L’année académique qui s’achève a été aussi marqué par d’autres activités académiques et par académiques notamment l’organisation des journées pédagogiques, lancement officiel de numérisation et du site web de l’Ifasic , élection de chefs des promotions et chefs de promotions adjoints ,organisation d’une session de formation du personnel du service de communication et d’information des FARDC en sigle SCIFA , élection de la coordination estudiantine de l’Ifasic, un colloque sur le thème « Métier de communication, aujourd’hui et demain » par le CECOM, conférence-débat sur l’entreprenariat des jeunes journalistes dans l’univers médiatique avec le responsable de la radio Top Congo FM, session de formation sur le blog organisé par les journalistes d droits de l’homme à l’intention des étudiants en journalisme et en communication .

Par ailleurs, quelques prix ont été décernés aux meilleurs lauréats, il s’agit d’une récompense de 500 dollars remis a Mlle Yenga Likutatu de la faculté de communication des organisations par la 2ème vice présidente de la Fédérations des Entreprises du Congo, Mme Espérance Belawu pour le prix de la meilleure lauréate. Un prix qui consiste à encourager la jeune femme à s’autonomiser ou à créer son propre entreprise.

En outre, septs autres cadeaux de la part de la Raw Bnak ont été remis aux sept premiers meilleurs lauréats.

Le secrétaire général académique a clôturé l’année académique en disant que l’Ifasic fonctionne comme un seul corps dont une volonté commune a donné naissance à une nouvelle configuration a cette alma-mater. Les étudiants qui nous accompagnent dans cette lourde mission méritent les sincères félicitations car l’Ifasic tient beaucoup à la qualité l’enseignement des étudiants. ACP/Kayu/Wet/KGD