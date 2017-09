L’ignorance des bienfaits des moustiquaires, l’une des  causes de son manque d’utilisation en RDC

Kinshasa, 19 sept. 2017 (ACP).- L’ignorance des avantages liés à l’usage des moustiquaires constitue l’une des causes de sa non utilisation dans le ménage, en République démocratique du Congo, indique le programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) dans son plan stratégique national de communication (2017-2020 ).

Cette source rapporte que la population n’utilise pas suffisamment le moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action (MILD) comme mesure de protection contre les moustiques.

Selon l’Enquête démographique et santé (EDS 2014), 56 % d’enfants de moins de 5 ans dorment sous la MILD et 60 % des femmes enceintes utilisent la MILD. Parmi les cause de la non utilisation des MILD, note la source, certaines personnes se plaignent de la sensation d’étouffement sous la MILD, l’habitat non adapté à l’installation de la MILD, certains membres des familles ne connaissent pas comment bien installer la MILD.

La faible sensibilisation de la communauté sur la valeur réelle de l’utilisation de la MILD et son bénéfice, la population non habituée à dormir sous la MILD, l’absence des séances de démonstration sur l’utilisation de ces intrants avant, pendant et après la campagne, ainsi que l’ignorance de l’importance de l’insecticide contenu dans la MILD et la crainte d’intoxication et le non entretien de MILD font aussi partie de ces causes, ajoute la source.

Les cibles primaires et secondaires de ce plan de communication, concerne les parents (gardien d’enfants de 0-5 ans) et les femmes enceintes, les professionnels des médias, les agents de santé, les enfants eux-mêmes (élèves), les leaders sociaux, les décideurs politico- administratifs , les grands chefs traditionnels et les chefs des groupements. ACP/Mat/Wet