La Ligue pour la promotion de l’éducation civile et morale dénonce la profanation des tombes à Lubumbashi

Lubumbashi, 04 Août 2017 (ACP).- Le président national de la Ligue pour la Promotion de l’Education Civique et morale, Kitwa Djomo David, a dénoncé et condamné la profanation des tombes devenue récurrente dans les différents cimetières de la ville de Lubumbashi.

Dans un entretien vendredi avec un journaliste de l’ACP, le président de la Ligue a indiqué qu’il a fait ce constat amer lors de la journée du 1er aout dédiée aux morts ou il a fustige le comportement des profanateurs des tombes qu’il a qualifiés de « hors de la loi » et qui méritent la prison au même titre que les meurtriers.

Il a plaidé pour le changement de mentalité à tous les nouveaux et au sens de responsabilité et de conscience de tout un chacun, avant d’inviter les services impliqués dans la protection et sécurisation des cimetières de jouer pleinement leur rôle et la population de dénoncer auprès de ces services les profanateurs des tombes. ACP/FNG/YWM/Wet