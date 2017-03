 Likasi : fin de l’atelier de formation  sur  de la Décentralisation

Likasi, 26 mars 2017 (ACP).- L’atelier de formation de quatre jours organisé à l’intention de 30 préposés aux opérations liées à la réalisation du Budget participatif dans une Entités Territoriale Décentralisée (ETD) a été clôturée samedi au cours d’une cérémonie présidée par le maire de Likasi le Dr Ildesald Petwe Kapande, a constaté l’ACP.

Le maire de Likasi s’est dit très heureux et à la fois comblé parce qu’il croit dans une bonne organisation dans la collecte et la gestion des ressources, et l’implication de tous dans la maximisation des recettes. Il a invité ses interlocuteurs, à l’implication de tout le monde, au respect des prérogatives, à bannir la suspicion et s’habituer à travailler dans la transparence la plus totale. Aux participants, l’autorité urbaine les a enjoints à faire la restitution dans leur rayon d’action pour assurer la continuité.

Les participants, ont remercié les organisateurs pour leur initiative d’associer la base à la gestion de la chose publique.

Pour sa part, le Chef de la délégation des formateurs, Kyondwa Chrisande, a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de cet atelier de formation, avant d’indiquer qu’il transmettra fidèlement le rapport au Ministre provincial qui a en charge la Décentralisation et les Affaires Coutumières. Par l’engouement et l’implication des participants, l’avènement de la bonne gouvernance est sur la bonne voie, a t il conclu. ACP/FNG/Wet