Likasi : poursuite de visite de travail du maire de la ville dans les sociétés et services étatiques et phréatiques de sa juridiction

Likasi, 21 Oct. 2017 (ACP).- Le maire de Likasi, Idesbald Petwe Kapande, a poursuivi vendredi une visite de travail dans les sociétés et entreprises paraétatiques et étatiques qui l’ont amené successivement aux agences locales du Commissariat Général à l’Energie (CGE), du Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification (CEEC) et enfin à l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS).

Trois objectifs ont caractérisé la visite du maire de Likasi notamment, encourager le personnel de ces différentes entreprises et services, se mettre à l’écoute des responsables, généralement à huis clos pour des raisons de confidentialité de certaines données et rappeler que l’Etat ne peut pas s’arrêter et ne s’arrêtera jamais. Le chef d’antenne du Commissariat général de l’énergie, Fayolo Mwenze Senga, a salué la visite du maire de la ville qui est, selon lui, une première depuis l’installation de ce service dans cette contrée montagneuse.

Enfin, cette tournée a été clôturée par l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) où le Directeur provincial de l’INSS/KATANGA II avec siège à Likasi, Christian Numbi, s’est félicité des performances que ses services ont réalisé sous la houlette de Mme Agnès Mwad Katang, Directeur Général, qui met le personnel dans un environnement susceptible de favoriser l’optimalisation de la production. L’INSS/KATANGA II travaille avec un personnel de 118 unités, dont 36% de femmes. Il gère 34.000 et plus travailleurs, 966 employeurs dont 500 seulement sont en règles.

