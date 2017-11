L’implication de la CENI sollicitée pour l’amélioration de la représentation féminine dans les institutions

Kinshasa, 30 Nov. 2017 (ACP).- Le Consortium des réseaux des femmes a sollicité l’implication du Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa Yobeluo, au titre d’Ambassadeur du Genre auprès de différentes institutions, en vue de l’amélioration de la représentation de la femme dans les sphères de prises de décision en R DC, au cours d’un entretien mardi à Kinshasa.

Ces femmes ont présenté à leur interlocuteur le plan d’action «Genre et élections de la CENI 2015-2020» actualisé, lequel propose des amendements à apporter à la Loi électorale en cours de discussions à l’Assemblée nationale qui semble discriminatoire à leur égard, indique un communiqué de cette institution d’appui à la démocratie reçu jeudi à l’ACP.

A ce sujet, elles ont posé des questions pertinentes notamment sur la représentativité, la suppléance et la cooptation et ont décidé de mener un plaidoyer de proximité auprès de différentes parties prenantes au processus électoral. Ces femmes, qui étudient les voies et moyens pour se mobiliser en perspective des échéances électorales, sont déterminées à mener également des actions auprès des partenaires pour mobiliser des fonds en leur faveur, en vue d’affronter ces élections.

Tout en saluant le travail abattu par le Consortium des réseaux des femmes, M. Nangaa a assuré ses hôtes du soutien de la CENI à la cause de la femme congolaise et leur a proposé quelques pistes de plaidoyer en s’engageant à les accompagner et à leur faciliter des contacts. Le président de la CENI a enfin recommandé à ses interlocutrices d’être modestes et réalistes dans leurs actions, car il s’agit d’une lutte qu’elles sont en train de mener. ACP/Kayu/JGD