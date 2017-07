L’implication de la société civile dans l’élaboration  du plan national stratégique de développement

Kinshasa, 12 juillet 2017 (ACP).- Le gouvernement congolais a sollicité l’implication de la société civile dans l’élaboration en cours du plan national stratégique de développement (PNSD), pour sa contribution au nom du citoyen Congolais qu’elle représente, a déclaré M. Mfumunzanza, président du cadre des concertations de la société civile, au cours d’un entretien mercredi avec la presse.

M. Mfumunzanza a fait savoir qu’il était nécessaire d’associer sa structure dans l’élaboration du PNSD pour que leurs observations, critiques et recommandations soient prises en considération dans l’ ensemble des secteurs économiques de la vie nationale. Il a relevé que l’ambition du gouvernement est de doter le pays d’un plan quinquennal de développement cohérant, ambitieux et réaliste prenant en compte des priorités congolaises.

Intéressant beaucoup d’acteurs à savoir, les congolais en général et le gouvernement en particulier d’une part, et d’autre part, la société civile et partenaires techniques et financiers, la participation de la société civile au travail du PNSD s’est avérée nécessaire dans le cadre du recadrage du PNSD qui est une vision de développement du pays pour une durée de 30 ans.

Le plan de développement doit tenir compte des préoccupations de la population lesquelles sont relayées par la société civile, a-t-il ajouté. ACP/FNG/BSG/Wet/KJI