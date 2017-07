L’implication du Premier ministre sollicitée dans la gestion des questions du Genre

Kinshasa, 17 Juillet 2017 (ACP).- Les ministres provinciaux et chefs de division du Genre, dont une délégation conduite par la ministre du Genre Chantal Safu a été reçue lundi par le Premier ministre Bruno Tshibala, ont sollicité l’implication du chef du gouvernement dans la gestion des questions du genre sur toute l’étendue de la République.

La ministre provinciale du Nord-Kivu, Adèle Bazizani, qui s’est exprimée au nom de la délégation à l’issue de l’entretien avec la Premier ministre, a indiqué que leur plaidoyer fait suite aux enquêtes réalisées sur le terrain, qui démontrent une disparité entre homme et femme au niveau des provinces, chefferies et communes.

Le Premier ministre, a-t-elle souligné, leur a promis son implication pour que cette question de parité du genre reconnue par la constitution soit mise en application du sommet au niveau le plus bas de l’Etat.

La délégation, a expliqué Mme Bazizani, est également venue remercier le Premier ministre d’avoir patronné le troisième forum national des ministres provinciaux et chefs de division du Genre et présenter à cette occasion au chef du gouvernement les différentes recommandations issues de ce Forum. Elle a cité, parmi ces recommandations, la prise en compte de la question du concept genre dans toutes les questions de la vie courante, la mécanisation des agents du ministère du Genre sur toute l’étendue de la République et l’allocation d’un budget conséquent au ministère du Genre. ACP/Kayu