L’importance des actes de l’Etat-civil dans la vie d’une personne, selon Jean-Pierre Ikuma

Mbandaka, 29 Déc. 2O16 (ACP).- M. Jean-Pierre Ikuma Ndjoku, préposé à l’Etat-civil à la mairie de Mbandaka, a expliqué, au cours d’un entretien mercredi avec l’ACP, l’importance des actes de l’Etat-civil dans la vie d’une personne, en prévision de la publication des statistiques de son secteur pour l’exercice 2O16.

M. Ikuma qui a défini l’importance, la valeur et la nécessité de chaque acte de l’Etat-civil, a par ailleurs, indiqué que ce document permet à chacun de prouver, en cas de nécessité, l’authenticité de ses déclarations.

Il a, à cet effet, cité les principaux actes d’Etat-civil. Il s’agit des actes de mariage et de naissance, des attestations de naissance, de veuvage, de composition familiale, de résidence, de célibat, de mariage coutumier monogamique, de décès, de succession, d’inhumation, de bonne vie et mœurs ainsi que de déclaration d’affiliation et de prise en charge.

Les statistiques pour l’exercice 2O16 seront rendues publiques, a-t-il dit, lorsque les données au niveau des communes vont être disponibles.

Le préposé Ikuma a, par la même occasion, lancé un appel à la population de Mbandaka à fréquenter les services de l’Etat-civil en vue de solliciter l’obtention des actes de l’Etat-civil, nécessaire à chaque étape de la vie d’une personne ou selon les circonstances. ACP/Kayu/JGD/FMB